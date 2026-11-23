399 में पूरे सालभर रिचार्ज, ऑफर के पीछे ठगों का नया जाल; ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जारी किया अलर्ट
सोशल मीडिया पर 399 रुपये के सालाना रिचार्ज ऑफर को लेकर साइबर क्राइम पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। यह ऑफर साइबर ठगों का जाल है, जो फेक विज्ञापनों और वेबसाइट्स के जरिए लोगों के बैंक खाते खाली कर निजी जानकारी चुरा रहे हैं।
HighLights
399 रुपये का रिचार्ज ऑफर साइबर ठगों का नया जाल है।
ठग फेक वेबसाइट्स से बैंक खाते और निजी जानकारी चुरा रहे।
साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की।
गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोग सोशल मीडिया पर 399 रुपये में पूरे साल के रिचार्ज के ऑफर को देखकर खुश हो रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। यह ऑफर नहीं, बल्कि साइबर ठगों का जाल हो सकता है।
सस्ते रिचार्ज के नाम पर ठग लोगों के बैंक खाते खाली कर उनकी निजी जानकारी चुरा रहे हैं। इसको लेकर साइबर क्राइम पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।
लोगों को खास सलाह
डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन कार्यालय में सेवारत साइबर एक्सपर्ट ओमित पंवार के अनुसार, साइबर ठगों द्वारा सस्ते रिचार्ज को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न माध्यमों से फैलाए जा रहे जाल में फंस कर एक छोटी सी गलती से आपका पैसा और निजी जानकारी खतरे में पड़ सकते हैं।
दरअसल, फेसबुक और इंस्टा समेत अन्य साइट पर हैवी डिस्काउंटेड रिचार्ज के नाम पर फेक स्पान्सर्ड एड चलाए जा रहे हैं। इन एड में बड़े टेलीकाम ब्रांडस के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लोग इसे असली समझकर झांसे में आ जाएं।
विज्ञापन पर क्लिक करते ही यूजर को फेक रिचार्ज वेबसाइट्स पर ले जाया जा रहा है, संबंधित लिंक पर क्लिक करते ही जालसाज ऑनलाइन माध्यम से रुपये ट्रांसफर कर ठगी कर रहे हैं।
जानिए कैसे करते हैं ठगी
सोशल मीडिया पर आकर्षक ऑफर वाले स्पान्सर्ड एड दिखाकर लोगों को लुभाया जाता है। असली कंपनी जैसी दिखने वाली वेबसाइट बनाकर मोबाइल नंबर, ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंक डिटेल मांगी जाती है।
कई बार लिंक पर क्लिक करते ही फोन में खतरनाक ऐप या मालवेयर डाउनलोड हो जाता है। ओटीपी या पिन मिलते ही ठग खाते से पैसा निकाल लेते हैं और जानकारी का दुरुपयोग करते हैं।
जानिए क्या हैं बचाव के तरीके
- 399 रुपये में सालभर के रिचार्ज जैसा कोई भी ऑफर असली नहीं हो सकता, इस पर भरोसा न करें।
- रिचार्ज हमेशा कंपनी के आधिकारिक ऐप, वेबसाइट या अधिकृत रिटेलर से ही करें।
- किसी भी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट को ओटीपी, यूपीआई पिन और बैंक डिटेल कभी न दें।
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें, सोशल मीडिया पर आए एड और लिंक पर बिना जांचे क्लिक न करें।
- फोन में एंटी वायरस रखें और अनजान ऐप डाउनलोड न करें।
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