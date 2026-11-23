गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोग सोशल मीडिया पर 399 रुपये में पूरे साल के रिचार्ज के ऑफर को देखकर खुश हो रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। यह ऑफर नहीं, बल्कि साइबर ठगों का जाल हो सकता है।

सस्ते रिचार्ज के नाम पर ठग लोगों के बैंक खाते खाली कर उनकी निजी जानकारी चुरा रहे हैं। इसको लेकर साइबर क्राइम पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को खास सलाह डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन कार्यालय में सेवारत साइबर एक्सपर्ट ओमित पंवार के अनुसार, साइबर ठगों द्वारा सस्ते रिचार्ज को लेकर सोशल मीडिया पर विभिन्न माध्यमों से फैलाए जा रहे जाल में फंस कर एक छोटी सी गलती से आपका पैसा और निजी जानकारी खतरे में पड़ सकते हैं।

दरअसल, फेसबुक और इंस्टा समेत अन्य साइट पर हैवी डिस्काउंटेड रिचार्ज के नाम पर फेक स्पान्सर्ड एड चलाए जा रहे हैं। इन एड में बड़े टेलीकाम ब्रांडस के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लोग इसे असली समझकर झांसे में आ जाएं।