जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में पश्चिमी जिला साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ 5 दिन तक चले अंतरराज्यीय अभियान में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

वहीं, गिरफ्तार आरोपियों में ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाली एपीके फाइल और पैनल विकसित करने वाले भी शामिल हैं।

यह गिरोह देशभर में 22,139 लोगों को निशाना बनाकर 20 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है। आरोपियों के तार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) की 2,080 शिकायतों से जुड़े मिले हैं।

पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि इसके लिए 7 विशेष टीमें गठित की गई थीं। इनमें 64 पुलिसकर्मी शामिल थे।

टीमों ने 11 से 15 नवंबर तक झारखंड के जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह समेत बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी की।

63 मोबाइल बरामद

वहीं, अभियान के दौरान 17 स्थानों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 63 मोबाइल फोन, दो लैपटाप, दो मैकबुक और एक टैबलेट बरामद किया है।

पुलिस ने पिछले तीन महीने में एपीके फाइल के जरिए बैंक खाते पर नियंत्रण कर ठगी करने से जुड़ी एक हजार से अधिक शिकायतों का विश्लेषण किया था।

इस दौरान 20 से अधिक ई-एफआइआर, 56 संदिग्ध टेलीग्राम प्रोफाइल और उनसे जुड़े वाट्सएप नंबरों की भी जांच की गई। ठगी में इस्तेमाल 32 दुर्भावनापूर्ण एपीके फाइलों की फोरेंसिक जांच कर उनके नेटवर्क का पता लगाया गया।

जांच में सामने आया कि आरोपी मुख्य रूप से बुजुर्गों को निशाना बनाते थे। वे खुद को बैंक अधिकारी बताकर जीवन प्रमाणपत्र सत्यापन, केवाईसी अपडेट, क्रेडिट कार्ड जारी कराने और क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर संपर्क करते थे।

ऐसे बनाते थे शिकार

इसके अलावा बीएसईएस और आईजीएल कनेक्शन से जुड़ी सेवाओं के बहाने भी लोगों को झांसे में लेते थे। आरोपी वॉट्सएप पर बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ी बताकर एपीके फाइल भेजते थे।

इसे डाउनलोड करते ही उन्हें पीड़ित के मोबाइल में मौजूद निजी जानकारी, बैंकिंग विवरण, एसएमएस, ओटीपी, कॉल और गैलरी तक पहुंच मिल जाती थी। इसके बाद वे बैंक खातों से रकम निकालने और क्रेडिट कार्ड की लिमिट का इस्तेमाल कर ठगी करते थे।