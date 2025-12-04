Language
    ग्रेटर नोएडा में कोहरे के मद्देनजर प्रशासन ने जारी की वाहन सुरक्षा एडवाइजरी, जिलाधिकारी ने दिए खास टिप्स

    By Ashish Chaurasia Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में कोहरे के कारण कम दृश्यता को देखते हुए, जिला प्रशासन ने वाहन चालकों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी ने धीमी गति से वाहन ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मौसम में बदलाव आने के साथ ही गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ जिले में कोहरा भी शुरू हो चुका है। सड़क पर वाहन चलाते समय के दौरान बचाव के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी। जिलाधिकारी मेधा रूपम व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार कुशल के निर्देशन में जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी ने एडवाइजरी जारी की है।

    वाहन चालकों को दिए सुरक्षा टिप्स

    जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी ने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया तथा हल्का कोहरा भी पड़ने लगा है। ऐसे में सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है। वाहन चालकों को सुरक्षा के टिप्स देते हुए कहा कि गाड़ी के फाग लैंप सही रखें। वाहनों में लगे वाइपर को सही रखें। इसके अलावा डीफागर का उपयोग करें।

    कार के बाहर का टेम्प्रेचर आठ से 10 डिग्री है तब एसी का टेम्प्रेचर 18 से 20 डिग्री तक कर सकते हैं। भाप हटाने के लिए हीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सर्दी के मौसम में वाहनों में रेडियम रेफलेक्टरध-स्टीकर जरूर लगवाएं। इससे गाड़ी के आगे या पीछे से आने वाले वाहनों को दूर से ही आपकी गाड़ी दिख जाए और दुर्घटना से बचा जा सके।