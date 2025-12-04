ग्रेटर नोएडा में कोहरे के मद्देनजर प्रशासन ने जारी की वाहन सुरक्षा एडवाइजरी, जिलाधिकारी ने दिए खास टिप्स

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मौसम में बदलाव आने के साथ ही गुलाबी सर्दी की दस्तक के साथ जिले में कोहरा भी शुरू हो चुका है। सड़क पर वाहन चलाते समय के दौरान बचाव के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी। जिलाधिकारी मेधा रूपम व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार कुशल के निर्देशन में जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी ने एडवाइजरी जारी की है।

वाहन चालकों को दिए सुरक्षा टिप्स जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी ने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया तथा हल्का कोहरा भी पड़ने लगा है। ऐसे में सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना आवश्यक है। वाहन चालकों को सुरक्षा के टिप्स देते हुए कहा कि गाड़ी के फाग लैंप सही रखें। वाहनों में लगे वाइपर को सही रखें। इसके अलावा डीफागर का उपयोग करें।