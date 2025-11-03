Language
    130 मीटर सड़क पर कचरा, बिसरख में बदबू; प्राधिकरण ने ठेकेदारों पर ठोका 3 लाख जुर्माना

    By Arpit Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:18 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सफाई में लापरवाही बरतने पर दो फर्मों पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 130 मीटर सड़क और बिसरख गांव में निरीक्षण के दौरान गंदगी पाई गई। ग्रेप के नियमों का उल्लंघन होने पर मेसर्स एंटनी वेस्ट हैंडलिंग और मेसर्स आरआर फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया गया। ग्रामीणों ने भी सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें की थीं।

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सफाई में लापरवाही बरतने पर दो फर्मों पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली 130 मीटर चौड़ी सड़क और बिसरख गांव में सफाई में लापरवाही बरतने पर प्राधिकरण ने दो फर्मों पर कुल तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान बिसरख में मुख्य सड़कों पर कूड़े के ढेर और गंदगी बिखरी मिली। ग्रैप के दूसरे चरण के लागू होने के बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है।

    बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए टीम ने अभियान तेज कर दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य महाप्रबंधक आरके भारती ने बताया कि टीम ने 130 मीटर सड़क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सड़कों पर काफी गंदगी पाई गई। डिवाइडर के किनारे काफी मात्रा में गंदगी जमा थी। ऐसा प्रतीत होता है कि डिवाइडर वाली जगह पर काफी समय से सफाई मशीन नहीं चलाई गई थी।

    संबंधित फर्म मेसर्स एंटनी वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड पर लापरवाही बरतने पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना आगामी बिल से काट लिया जाएगा। दोबारा लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निरीक्षण के दौरान, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख गाँव में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे मिले।

    झाड़ू भी नहीं लगाई गई थी, जिससे गाँव में गंदगी फैल रही थी। ग्रामीणों ने इंटरनेट के माध्यम से भी शिकायत की। महाप्रबंधक ने बताया कि सफाई में लापरवाही बरतने पर संबंधित फर्म मेसर्स आरआर फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई का काम ठीक से नहीं हो रहा है और कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठाया जा रहा है।