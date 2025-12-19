Language
    ग्रेटर नोएडा: प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले हो जाएं सावधान! अथॉरिटी ने जारी की कार्रवाई

    By Gajendra Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    जमीन अथॉरिटी के नोटिफाइड एरिया में आती है, जहां अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बाढ़ प्रभावित इलाके में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के आरोप में एक महिला और उसके दो बेटों समेत तीन लोगों के खिलाफ बिसरख थाने में मामला दर्ज कराया है। इस इलाके में निर्माण पर रोक है, फिर भी आरोपी मनमानी कर रहे थे।

    अथॉरिटी के असिस्टेंट मैनेजर मनोज कुमार के मुताबिक, जलालपुर में खसरा नंबर 112 की ज़मीन अथॉरिटी के नोटिफाइड एरिया में आती है। पहले भी एक परिवार ने इस प्लॉट पर अवैध प्लॉटिंग करके पक्के निर्माण किए थे। अब वहां फिर से अवैध निर्माण किया जा रहा है। जमीन की अवैध प्लॉटिंग भी चल रही है। आरोपी भोले-भाले लोगों को फंसाकर उन्हें प्लॉट बेच रहे हैं। हालांकि, बाढ़ प्रभावित इलाके में निर्माण पर रोक है।

    अथॉरिटी ने उक्त प्लॉट नंबर पर अवैध निर्माण रोकने के लिए बोर्ड लगाए हैं और लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी राजकली और उसके बेटों रविंद्र और लीलू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।