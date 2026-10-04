130 मीटर रोड से सिरसा ट्रकर्स प्वाइंट तक बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, ग्रेटर नोएडा में 39 को मिली मंजूर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा जल्द बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत प्रदेश सरकार ने जिले में 39 नए चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी है।

इसमें 130 मीटर चौड़ी सड़क और सिरसा ट्रकर्स प्वाइंट जैसे प्रमुख स्थान शामिल हैं।

वर्तमान में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पांच से अधिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन चालू हैं। कासना बस डिपो में स्थित स्टेशन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। यहां 7 मशीनें लगाई गई हैं, जहां एक साथ 14 ई-बसें चार्ज हो सकती हैं।

इसके अलावा सम्राट मिहिर भोज सिटी पार्क और नालेज पार्क में इंडिया एक्सपो मार्ट के पास दो स्टेशन पिछले एक साल से संचालित हो रहे हैं। शहर में 25 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और चरणबद्ध तरीके से इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है।

ग्रेनो वेस्ट में बनेंगे 10 स्टेशन योजना के तहत ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 10 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्राधिकरण के अर्बन सर्विसेज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक स्टेशन पर दो या अधिक चार्जिंग प्वाइंट होंगे। अभी तक ग्रेनो वेस्ट में प्राधिकरण की ओर से यह सुविधा नहीं है, हालांकि एनपीसीएल ने 6 से अधिक सोसायटियों में स्टेशन लगाए हैं।