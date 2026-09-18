दिल्ली के 7 बस डिपो में बनेंगे ई-बस चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने मंजूर किए 300.61 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक बस बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की दिशा में सात और बस डिपो में चार्जिंग ढांचा विकसित करने के लिए 300.61 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के दिचाऊं कलां, कैर, खरखरी नहर और घुमनहेरा क्षेत्र स्थित डीटीसी और क्लस्टर बस डिपो में तैयार किए जाएंगे। सरकार की योजना वर्ष 2029 तक दिल्ली के सार्वजनिक बस बेड़े में 14 हजार ई-बसें शामिल करने की है।

18 महीने में काम पूरा होने की उम्मीद सरकार की वित्त एवं व्यय समिति की बैठक में इन सात बस डिपो में ई-बसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद परियोजना का काम करीब 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है।

परियोजना पर 40 प्रतिशत यानी 120.25 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) को जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 180.36 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष के बजट से खर्च किए जाएंगे। चार्जिंग ढांचे का डिजाइन तैयार करते समय डिस्काम के बिजली ग्रिड और बस डिपो के बीच की दूरी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करने और ई-बसों के संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं आने देने पर जोर रहेगा।