मेरठवालों के लिए अच्छी खबर, यहां 11 जगहों पर स्थापित होंगे EV चार्जिंग स्टेशन; इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राह होगी आसान 

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने ई वी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। शुक्रवार को आयोजित एक वीडियो काफ्रेंसिंग के दौरान नगर निगम निर्माण अनुभाग और टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच इस योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

इस वीडियो काफ्रेंसिंग में नगर निगम निर्माण अनुभाग से अधिशासी अभियंता शिरीष सिंह और सहायक अभियंता महेश राहुल शामिल हुए। वहीं, टेंडर प्रक्रिया में भाग ले रही प्रमुख कंपनियो 'जीवा इंटरनेशनल' और 'ग्रीन पावर सॉल्यूशंस सीटा ईवी' के प्रतिनिधियों ने जुड़कर प्रोजेक्ट की तकनीकी व प्रशासनिक बारीकियों पर बात की।

बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ईवी पालिसी के तहत यह पूरी परियोजना पीपीपी माडल पर आधारित होगी। चार्जिंग स्टेशन बनाने का पूरा खर्च संबंधित कंपनी खुद वहन करेगी। नगर निगम इसके लिए केवल अपनी जमीन मुहैया कराएगा। चयनित कंपनी को राज्य सरकार की नीति के तहत संबंधित विभाग को प्रति किलोवाट एक रुपये का भुगतान करना होगा।

नगर निगम ने श्रेणी 'सी' के तहत कुल 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का टेंडर जारी किया है। इसका टेंडर 30 सितंबर को खोला जाएगा। जिसके बाद कार्य आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।