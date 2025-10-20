Language
    ग्रेटर नोएडा में नाली के विवाद में चली गोलियां, दो घायल; गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी के सामने लगाया जाम

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:48 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में नाली के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घटना से नाराज़ ग्रामीणों ने चौकी के सामने प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    Hero Image

    प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नाली की लड़ाई को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। मामूली कहासुनी के बाद मामला गंभीर हो गया और मारपीट शुरू हो गई। घटना जारचा कोतवाली क्षेत्र के सैंथली गांव की है।

    इस बीच दोनों पक्षों में गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आक्रोषित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी के सामने जीटी रोड पर जाम लगा दिया।