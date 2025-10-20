ग्रेटर नोएडा में नाली के विवाद में चली गोलियां, दो घायल; गुस्साए ग्रामीणों ने चौकी के सामने लगाया जाम

ग्रेटर नोएडा में नाली के विवाद को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोग घायल हो गए। घटना से नाराज़ ग्रामीणों ने चौकी के सामने प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। वे आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

प्रतीकात्मक फोटो