नोएडा में रुपये का प्रलोभन देकर महिला और उसकी सहेलियों को मतांतरण कराने का प्रयास, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। डेल्टा दो क्षेत्र में हिंदू महिलाओं के घर-घर पंप लेट बांट, रुपये देने का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में मतांतरण कराने का प्रयास करने के आरोपित दंपती समेत चार लोगों के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शनिवार को आरोपित डेल्टा दो स्थित एक महिला के घर पहुंचे थे।

महिला को रुपये देने का लालच देकर मतांतरण के लिए उकसा रहे थे। इसी बीच पहुंचे पति ने पड़ोसियों की मदद से आरोपितों को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया। पुलिस ने चारों को आगे की जांच में पूछताछ के लिए दोबारा बुलाने का नोटिस दिया है।

कोतवाली पुलिस ने घटना में नई दिल्ली के जानकीपुरम स्थित ए 88 बी निवासी पति सनप्रीत और पत्नी अर्चना गोगिया के अलावा ओमिक्रोन तीन प्लूमेरिया गार्डन में रहने वाले अनुज कुमार व सुनीता पत्नी इयानवेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपित शनिवार को कार से डेल्टा दो निवासी कपिल कुमार गर्ग के घर पहुंचे थे। वह ड्यूटी पर गए थे घर पर उनकी पत्नी रीतू गर्ग थी।

आरोपित रितू को पंपलेट देकर ईसाई धर्म अपनाने पर मोटी रकम देने का लालच रहे थे। इसी बीच अचानक पहुंचे कपिल को देख आरोपितों ने भागने का प्रयास किया। कपिल ने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाकर कार समेत चारों आरोपितों को पकड़ लिया। सभी को मौके पर पहुंची पुलिस के सुपुर्द कर दिया। घटना की जानकारी पर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी कपिल को लेकर कोतवाली पहुंचे।

मतांतरण के लिए लालच देने का आरोप लगा कार्रवाई की मांग कर आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। कपिल का कहना है कि आरोपित 15 दिन में दूसरी बार उसके घर पहुंचे थे। पत्नी ने पूर्व में ही उन्हें इसकी जानकारी दी थी। पड़ोसियों ने भी बताया कि आरोपित उनके घर भी ईसाई धर्म के प्रचार-प्रचार से संबंधित पंपलेट दे रहे थे।

बीमार बच्ची के घर पहुंचे थे आरोपित बताया जा रहा है कि डेल्टा दो में रहने वाली रेखा की बच्ची बीमार थी। आरोपित सुनीता उनकी बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंची थी। इसके बाद दोबारा रेखा के घर पहुंची थी। रेखा को भी ईसाई धर्म के प्रचार-प्रसार से संबंधित पंपलेट दिए थे। रेखा और कपिल का घर एक ही मोहल्ले में हैै। कपिल गर्ग आरएसएस में स्वयं सेवक हैं और विप्रो कंपनी में नौकरी करते हैं। यह भी आरोप है कि उक्त लोग जिन घरों में बच्चे बीमार होते हैं, उन्हीं में महिलाओं से संपर्क करते थे।

आरोपितों की कुंडली खंगाल रही पुलिस पुलिस मतांतरण कराने का प्रयास करने वाले आरोपितों की कुंडली खंगाल रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि सनप्रीत और अर्चना एकाउंटेंट का काम करते हैं, दोनों की उम्र 65 वर्ष के आसपास है। दूसरी आरोपित सुनीता गृहणी है, उसके पति किसी सरकारी विभाग से सेवानिवृत हैं। चौथा आरोपित अनुज किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है।

किन लोगों से जुड़े हैं आरोपित, पता लगा रही पुलिस पुलिस यह भी पता लगा रही है कि चारों आरोपितों से कौन-कौन लोग जुड़े हैं। प्रचार सामग्री के लिए फंडिंग कहां से आ रही है। कब से ईसाई धर्म से जुड़कर प्रचार प्रसार कर रहे थे। पूर्व में वह किस धर्म के थे, खुद मतांतरण किया है या नहीं। मतांतरण किया है तो किसने और कब कराया था।

अमेरिका की संस्था जेडब्लूओआरजी से जुड़े आरोपित अमेरिका की जेडब्लूओरआरजी संस्था से आरोपितों के जुड़े होने की आशंका है। संस्था का कार्यालय अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में है। संस्था की इंटरनेट मीडिया पर वेबसाइट है। इसके पेज पर ईसाई धर्म से संबंधित प्रचार-प्रचार सामग्री प्रसारित की जा रही है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि उक्त संस्था ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा और दिल्ली में भी कार्यालय खोल रखे हैं। यहीं से मिशनरी हिंदुओं का मतांतरण कराने के लिए गतिविधियां चलाते हैं।