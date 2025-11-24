Language
    Noida News: लिफ्ट में एक घंटे तक फंसा रहा बच्चा, पास में ही सुरक्षाकर्मी सोता रहा

    By Ashish Chaurasia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:56 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स और किंग्सवुड सोसायटी में सुरक्षाकर्मियों के सोते हुए वीडियो वायरल होने से हंगामा मच गया है। निवासियों का आरोप है कि एफएमएस एजेंसी बदलने के बाद लिफ्ट दुर्घटनाएं और सुरक्षा में लापरवाही बढ़ी है। एक घटना में, एक बच्चा लिफ्ट में एक घंटे तक फंसा रहा, जबकि सुरक्षाकर्मी सोते रहे। निवासियों ने एओए पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    आम्रपाली गोल्फ होम्स एवं किंगस्वुड सोसायटी में लापरवाही से सुरक्षा गार्ड सोता रहा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ होम्स एवं किंगस्वुड सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सुरक्षाकर्मियों के सोने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सोमवार को प्रसारित हुआ। सोसायटीवासियों का आरोप है कि एओए के बाद एफएमएस एजेंसी बदलने के साथ ही लिफ्ट हादसों और सुरक्षा लापरवाही की घटनाएं बढ़ी हैं।

    सोसायटी के जे वन टावर निवासी राजकुमार का 10 वर्षीय बेटा लिफ्ट में फंसने के दौरान अंदर से चिल्लाता रहा, लेकिन सुरक्षाकर्मी अपनी नींद में मस्त दिखे, जिसकी फोटो-वी़डियो सोसायटी वासियों ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर कार्रवाई की मांग की है। बच्चा लिफ्ट के अंदर करीब एक घंटा तक फंसा रहा।

    उन्होंने बताया कि जब उनकी पत्नी गार्ड वाले स्थान पर गईं तो वहां पर गार्ड नहीं मिला वह दूसरे ही स्थान पर अपनी नींद पूरी कर रहा था। कई जगह तलाशने के बाद भी किसी तरह का सुरक्षा स्टाफ नहीं मिला। परिवार ने बताया कि मेंटेनेंस एजेंसी को बार-बार काल किया गया, पर किसी ने काल नहीं उठाया। इस पार नाराजगी जताते हुए मेंटेनेंस आफिस में विरोध किया गया, तब जाकर एक कर्मचारी आया और लिफ्ट खोलकर बच्चे को बाहर निकाला।

    सोसायटी निवासी राजेश कुमार का आरोप है कि सभी लिफ्टों का वार्षिक मेंटेनेंस कांट्रैक्ट कई महीनों से पेंडिंग है। इस कारण लिफ्ट कंपनी सर्विस नहीं दे पा रही है। बार-बार बताने के बाद भी एओए ने एएमसी नहीं कराया। इस कारण आए दिन लिफ्ट खराब होने की समस्या बनी रहती है।