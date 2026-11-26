जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नाॅलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में बुधवार देर रात तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे सामान बेच रहे ठोली वालों को टक्कर मारते हुए पेड़ से टकरा गई।

हादसे में कार चालक और दोनों ठेली लगाने वाले तीनों घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डाॅक्टरों ने कार चला रहे गगन सेठ (50 वर्ष) पुत्र सुरेश कुमार सेठ निवासी राजनगर, गाजियाबाद को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, ठेली संचालकों की पहचान राजकुमार निवासी ग्राम टडीया मोहसीम, थाना नवाबगंज, जिला बरेली और सुधीर निवासी एत्मादपुर, थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के रूप में हुई। दोनों ठेली संचालकों का इलाज जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई।