ग्रेटर नोएडा में कारोबारी से डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज दिखाकर बनाया शिकार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। वर्ल्ड बिजनेस सेंटर प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर कारोबारी के साथ 1.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ईकोटेक-तीन कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दक्षिणी दिल्ली निवासी साद इंटरप्राइजेज के शफीकुर रहमान खान उर्फ साद मियां ने बताया कि उन्हें मैसर्स वर्ल्ड इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आलोक कुमार सिन्हा और उनके तीन-चार सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर एक करोड़ 57 लाख 47 हजार रुपये की ठगी की है। आरोप है कि वर्ष-2023 में आलोक सिन्हा ने उनसे संपर्क कर बताया कि वह वर्ल्ड बिजनेस सेंटर नामक प्रोजेक्ट के मालिक हैं।

उन्होंने 740 वर्गफीट क्षेत्रफल की एक रिटेल यूनिट बुक कराने का प्रस्ताव दिया। जिस पर निर्माण अनुबंध के तहत कुल राशि 1.57 करोड़ तय हुई। आरोपित पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि वर्ष 2025 तक यूनिट का कब्जा दे दिया जाएगा। मगर दो वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट साइट पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया।

तीन डॉक्टरों पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप उधर, ग्रेटर नोएडा के बीटा दो कोतवाली में एक महिला ने तीन डॉक्टरों पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। महिला की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।