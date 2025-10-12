Language
    ग्रेटर नोएडा में कारोबारी से डेढ़ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज दिखाकर बनाया शिकार

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:32 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बिजनेस सेंटर प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर एक कारोबारी से 1.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई। आरोप है कि आलोक सिन्हा नामक व्यक्ति ने 2025 तक कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। वर्ल्ड बिजनेस सेंटर प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर कारोबारी के साथ 1.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ईकोटेक-तीन कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

    दक्षिणी दिल्ली निवासी साद इंटरप्राइजेज के शफीकुर रहमान खान उर्फ साद मियां ने बताया कि उन्हें मैसर्स वर्ल्ड इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर आलोक कुमार सिन्हा और उनके तीन-चार सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर एक करोड़ 57 लाख 47 हजार रुपये की ठगी की है। आरोप है कि वर्ष-2023 में आलोक सिन्हा ने उनसे संपर्क कर बताया कि वह वर्ल्ड बिजनेस सेंटर नामक प्रोजेक्ट के मालिक हैं।

    उन्होंने 740 वर्गफीट क्षेत्रफल की एक रिटेल यूनिट बुक कराने का प्रस्ताव दिया। जिस पर निर्माण अनुबंध के तहत कुल राशि 1.57 करोड़ तय हुई। आरोपित पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि वर्ष 2025 तक यूनिट का कब्जा दे दिया जाएगा। मगर दो वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट साइट पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया।

    तीन डॉक्टरों पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

    उधर, ग्रेटर नोएडा के बीटा दो कोतवाली में एक महिला ने तीन डॉक्टरों पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। महिला की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

    मूलरूप से पूर्वांचल रायल सिटी में रिया शर्मा परिवार के साथ रहती हैं। वे एक संस्थान की सदस्य है। उनका आरोप है कि डॉक्टर मीना मोहम्मद, डाक्टर जरीना बेगम व डाक्टर कल्याणी करनाम ने उनके संस्थान से फ्रेचाइजी लेने के बाद संस्थान के साथ धोखाधड़ी कर 80 लाख रुपये की ठगी की है।