 नई और पुरानी दिल्ली के रूट से यूपी रोडवेज ने हटाईं बसें, ग्रेटर नोएडा से राजधानी जाना हुआ मुश्किल

इसके बावजूद डिपो ने इन मार्गों पर बसों का संचालन बंद कर दिया है, जबकि इन मार्गों पर रोजाना करीब एक से डेढ़ हजार से अधिक यात्रियों का सड़क मार्ग से आना-जाना है।



बसों के ऑफ रोड होकर कबाड़ हो जाने से नई व पुरानी दिल्ली के मार्गों से यूपी रोडवेज की बसों को हटा दिया गया है। इस वजह से ग्रेटर नोएडा से नई व पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन व आईएसबीटी समेत व्यापारिक गतिविधि व नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बार-बार बस बदलने जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



अपनी आयु को पूरी कर चुकी 49 कबाड़ बसों के बदले डिपो को इस साल मई में महज 15 बसें मिली हैं। इससे पहले साल 2023 में 24 बसें डिपो को मिली थी। बावजूद इसके डिपो से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली व आईएसबीटी के लिए बस सेवा दोबारा से शुरू नहीं की जा सकी। इससे इन मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। मौजूदा समय में कुल 117 बसों को विभिन्न मार्गों पर संचालित किया जा रहा है।



अपनी उम्र पूरी कर चुकी बसों के नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डिपो के बस स्टैंड के दूसरी ओर खड़ी इन बसों टायर पंक्चर, बाॅडी जंग खाने लगी है, जिसके चलते डिपो में बसों के मूवमेंट में भी परेशानी होती है।



