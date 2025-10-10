ग्रेटर नोएडा: सर्विस रोड पर बिल्डरों का कब्जा, लाखों लोग परेशान
ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों ने सेक्टर पाई-1 को ऐच्छर बाजार से जोड़ने वाली सर्विस रोड पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे लाखों निवासियों को परेशानी हो रही है। सर्विस रोड पर बजरी, मिट्टी डालकर और गड्ढे खोदकर रास्ता बंद कर दिया गया है। निवासियों को अवैध रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर पाई-1 को ऐच्छर बाजार से जोड़ने वाली सर्विस रोड पर बिल्डरों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इससे लाखों निवासियों को रोजाना परेशानी हो रही है। सर्विस रोड के एक किलोमीटर हिस्से पर बजरी, मिट्टी और लोहे की छड़ें डालकर अतिक्रमण कर लिया गया है।
साथ ही, सड़क पर 20 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। सर्विस रोड बंद होने से पांच सोसायटियों के निवासियों को आने-जाने के लिए अवैध कट बनाने पड़ रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई-1 को ऐच्छर बाजार से जोड़ने वाली सर्विस रोड पर दो बिल्डर निर्माण कर रहे हैं। अतिक्रमण के कारण एलजी, एल्डेको, खुशबू अपार्टमेंट, गुलमोहर अपार्टमेंट और ऐच्छर समेत अन्य सोसायटियों में यातायात बाधित हो रहा है। बिल्डरों ने करीब एक साल पहले इस सड़क पर अतिक्रमण करना शुरू किया था, लेकिन स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद कई बार सड़क को फिर से खोला गया।
अब, पिछले चार महीनों से बिल्डरों ने सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया है। सड़क के दोनों ओर अवरोध और मिट्टी डाल दी गई है। इसके अलावा, सड़क पर लगभग 20 फीट लंबे और 20 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं। सड़क पर निर्माण सामग्री जमा कर दी गई है और बिल्डरों ने सड़क के किनारे अपने कार्यालय बना लिए हैं। इससे सर्विस रोड पर पैदल चलने वालों का चलना मुश्किल हो जाता है।
जम्मू और कश्मीर में शाम के समय रोज़ाना जाम लग जाता है और लोग अवैध रास्तों का सहारा लेते हैं।
सर्विस रोड बंद होने के कारण, लोगों को ऐच्छर बाज़ार से सेक्टर पाई-1 तक पहुँचने के लिए चक्कर लगाने या अवैध रास्तों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ता है। इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। शाम के समय रोज़ाना जाम लग जाता है। इसके अलावा, सेक्टर की सीवर लाइनें और नालियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
सर्विस रोड को फिर से खोलने के लिए प्राधिकरण अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लाखों निवासियों को रोज़ाना असुविधा का सामना करना पड़ता है।
- सुनील, सेक्टर 36 आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष
सेक्टर पाई-1 ऐच्छर समेत लगभग पाँच सोसायटियों के निवासियों को सर्विस रोड पर अतिक्रमण के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।
- बबीता, गुलमोहर सोसाइटी निवासी
सर्विस रोड बंद होना निवासियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। शाम के समय रोज़ाना जाम लगता है।
- राकेश नागर, ऐच्छर निवासी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।