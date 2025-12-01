ग्रेटर नोएडा में फिर घर खरीदने का मौका, अब लकी ड्रॉ नहीं... सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगा मालिकाना
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ओमीक्रॉन-1A में मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल सोसाइटी के फ्लैट्स का प्लान जल्द जारी करेगी। 58 और 70 स्क्वायर मीटर के 345 फ्लैट ई-ऑक्शन से आवंटित होंगे। 58 स्क्वायर मीटर के फ्लैट का रिजर्व प्राइस ₹49.11 लाख है। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को फ्लैट मिलेगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से सेक्टर ओमीक्रॉन-1A में बनाई जा रही मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल सोसाइटी में फ्लैट्स का प्लान जल्द ही जारी किया जाएगा। अथॉरिटी के प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। एरिया के हिसाब से रिजर्व प्राइस तय किए गए हैं।
सेक्टर ओमीक्रॉन-1 और ओमीक्रॉन-1A में मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल सोसाइटी का प्लान पेश किया गया था। इसमें 58 और 70 स्क्वायर मीटर के फ्लैट शामिल हैं। उस समय लकी ड्रॉ के जरिए अलॉटमेंट किए गए थे। प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक, सेक्टर ओमीक्रॉन-1A में अभी दोनों साइज के 345 फ्लैट खाली हैं। अथॉरिटी अब इन्हें ई-ऑक्शन के जरिए अलॉट करेगी। प्लान के पहले फेज में शामिल किए जाने वाले खाली फ्लैट्स की संख्या अभी तय नहीं हुई है।
इस प्लान के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए जाएंगे। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को फ्लैट अलॉट किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, 58 स्क्वायर मीटर के फ्लैट का रिजर्व प्राइस ₹49.11 लाख और 82 स्क्वायर मीटर के फ्लैट का ₹72 लाख है। CEO एनजी रवि कुमार ने बताया कि अथॉरिटी के बनाए फ्लैट्स की स्कीम जल्द ही लॉन्च की जाएगी। प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए गए हैं। खाली फ्लैट्स को धीरे-धीरे अलॉट किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।