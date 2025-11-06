Language
    नोएडा में जमकर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर 40000 वर्गमीटर जमीन कराई मुक्त

    By ARPIT TRIPATHIEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:03 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तुगलपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर लगभग 40000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया, जहां कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और लोगों से जमीन खरीदने से पहले जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित एरिया तुगलपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ बृहस्पतिवार को बुलडोजर चलाया। इस जमीन पर कुछ कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे।

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर ग्रेनो प्राधिकरण परियोजना व भूलेख विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में तुगलपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर करीब 40000 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कर लिया। जमीन प्राधिकरण के कब्जे में ले ली है।

    अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं

    ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या फिर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीईओ ने लोगों से भी अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। कॉलोनाइजरों के चंगुल में फंसकर अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी भूलेख रामनयन सिंह ने बताया कि तुगलपुर के डूब क्षेत्र के खसरा नंबर 703 व अन्य की जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे थे। एनजीटी की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरीके का निर्माण न किया जाए।

    अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी

    प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी अतिक्रमण हटाने को कहा गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बृहस्पतिवार को ओएसडी और प्राधिकरण के परियोजना विभाग के महाप्रबंधक एके सिंह के नेतृत्व में वर्क सर्किल-4 राजेश कुमार निम की टीम ने वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह व अन्य की टीम ने पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण को ढहा दिया गया।

    कार्रवाई करीब दो घंटे तक चली। इस कार्रवाई में सात जेसीबी और तीन डंपर का इस्तेमाल किया गया। ओएसडी ने कॉलोनाइजरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि डूब क्षेत्र या प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने पर ध्वस्तीकरण के साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

     