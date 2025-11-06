ग्रेटर नोएडा में होटल-रेस्टोरेंट संचालन के नाम पर 40 लाख की धोखाधड़ी, निदेशक समेत चार के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने एक होटल संचालक के निदेशक की शिकायत पर एक बिल्डर कंपनी के निदेशक समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपितों ने होटल, रेस्टोरेंट व किचन के संचालन के नाम पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। पिछले दो साल से बिल्डर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अब काम करने से इंकार कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

अक्टूबर 2023 में दोनों के बीच हुआ था आशय पत्र पर हस्ताक्षर पीड़ित रितेश सिंह नोएडा सुइट्स एंड स्टूडियो कंपनी के निदेशक है। उनकी कंपनी होटल संचालन करती है। उनका आरोप है कि अर्बटेक इंडिया डेवलपर्स के निदेशक अरुण घई ने धोखाधड़ी कर उससे 40 लाख रुपये ठग लिए है। आरोप है कि वर्ष 2023 को बिल्डर ने ग्रेनो वेस्ट के सेक्टर-चार स्थित उनके होटल में संपर्क किया था और प्रस्ताव दिया था कि सेक्टर-153 नोएडा में उनका एनपीएक्स नाम से प्रोजेक्ट बन रहा है।

प्रोजेक्ट में होटल, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट चलाने के लिए प्रॉपर्टी लीज पर देनी है। अक्तूबर, 2023 को आशय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। जिसमें तय हुआ कि आरोपित अरुण घई अपने प्रोजेक्ट में 78 कमरे होटल के लिए, रेस्टोरेंट व किचन के लिए स्थान और रिस्पेशन की जगह देंगे। बारात घर बनाने के लिए भी जगह देनी थी। सभी एनओसी के साथ उनको सभी सुविधा उपलब्ध करानी थी।

पहली बार बिल्डर को 10 लाख रुपये का भुगतान किया और वहां इंटीरियर का काम शुरू करा दिया। इस बीच आरोपित अपने वादों से पीछे हटने लगे। आरोप है कि बाद में पता चला कि अभी तक उनकी कंपनी के साथ कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं किया गया। साथ ही उनकी कंपनी का नाम प्रयोग कर अन्य लोगों के साथ षड़यंत्र किया जा रहा है।