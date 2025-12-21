Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा की 101 सोसायटी पर 150 करोड़ पानी का बिल बकाया, प्राधिकरण भेज रहा नोटिस

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:37 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पानी का बिल बकाया रखने वाली 101 सोसाइटियों को नोटिस भेजा है, जिन पर कुल 150 करोड़ रुपये बकाया है। कुछ सोसाइटियों ने आज तक भु ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। पानी का बकाया बिल भुगतान न करने वाले बड़े बकायेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रडार पर हैं। प्राधिकरण ने बिल भुगतान के लिए उन्हें नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। 101 सोसायटी पर 150 करोड़ रुपये पानी का बिल बकाया है। इसमें कुछ सोसायटी ऐसी भी हैं, जिन्होंने आज तक एक भी रुपये पानी का बिल भुगतान नहीं किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोटिस के बावजूद बकाया बिल जमा न करने पर आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी किया जाएगा। पहले चरण में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। बकाया जमा करने के लिए निर्धारित समय देते हुए भुगतान न करने पर आरसी जारी की चेतावनी दी गई है। प्राधिकरण ने पिछले साल भी बड़े बकाएदारों से लगभग 43 करोड़ रुपये की वसूली की थी।

    जल विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि 101 बिल्डर सोसायटी को चिन्हित किया है, जिन पर करीब 150 करोड़ रुपये बकाया है।इसमें अधिकतर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी हैं। सोसायटी की ओर से नियमित तौर पर पानी बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिन सोसायटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए ) का गठन हो चुका है, उनमें पानी के बिल भुगतान को लेकर अधिक दिक्कत है। फ्लैट खरीदारों से बिल वसूलने के बावजूद प्राधिकरण को भुगतान नहीं किया जा रहा है।

    एसीईओ प्रेरणा सिंह का कहना है कि पानी का बिल भुगतान न करने वाले बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है। पहले चरण में ग्रुप हाउसिंग के बड़े आवंटियों को नोटिस जारी कर बकाया बिल भुगतान के लिए कहा है। बकाया बिल भुगतान न करने पर आरसी की कार्रवाई की जाएगी।