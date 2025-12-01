ग्रेटर नोएडा: बारात में हर्ष फायरिंग से 10 साल का बच्चा घायल, सिर में गोली लगने से हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा, दादरी। जारचा कोतवाली क्षेत्र में नगला चमरू गांव बारात में लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग के दौरान 10 वर्षीय कृष के सिर में गोली लग गई। स्वजन ने आनन-फानन उसे ग्रेटर नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे का आइसीयू में इलाज चल रहा है।

अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की हालत बेहद नाजुक बताई है। पुलिस ने दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। सिर में लगी गोली नगला चमरू निवासी सतीश की बेटी की रविवार को शादी थी। बारात खैरपुर गांव से आई थी। रात करीब 10 बजे बारात चढ़त के दौरान गांव निवासी सुनील प्रजापति का बेटा कृष भी देखने गया था। लड़का और लड़की पक्ष के लोग जश्न में झूम रहे थे। इसी दौरान लाइसेंसी पिस्टर से एक पक्ष से फायरिंग शुरू कर दी गई। एक गोली बारात देख रहे कृष के सिर में जा लगी।

इससे वह खून से लथपथ होकर गिर गया। अचानक चीख पुकार मच गई। स्वजन आनन-फानन बच्चे को कैलाश अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे की हालत बेहद नाजुक बनी है। घटना की सूचना पर एसीपी अजीत कुमार और कोतवाली प्रभारी टीम के साथ पहुंचे। एसीपी ने बताया कि दो आरोपितों को हिरासत में लिया गया है।

पीड़ित स्वजन से तहरीर लेकर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया एहतियातन गांव में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

10 महीने पहले ही हर्ष फायरिंग ने ली थी मासूस की जान नोएडा में हर्ष फायरिंग में दुर्घटना का यह इकलौता मामला नहीं है, इसी साल 16 फरवरी की रात करीब साढ़े दस बजे गुरुग्राम से एक बारात नोएडा सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अगाहपुर गांव में आई थी। बाराती जश्न में खूब डांस कर रहे थे। इसी दौरान बग्गी पर दूल्हे के पास पहुंचे दो बाराती पिस्टल लहराते हुए पहुंचे थे।

दोनों ने हर्ष फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। वह खुशी में भूल गए थे कि गोली से किसी जान पर बन सकती है। उनकी एक गोली चढ़त के पास के एक मकान की तीसरी मंजिल पर अपने पिता विकास की गोद में बारात देख रहे ढाई साल के बच्चे अंश के सिर में जा लगी थी। थोड़ी देर बाद हाथ पर खून गिरने से विकास और पास में खड़े उसके भाई को अंश के गोली लगने का पता चला था।

अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने अंश को मृत घोषित कर दिया था। वहीं बच्चे की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया था। गौतबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में एक बार फिर हर्ष फायरिंग के दौरान बच्चे को गोली लगने की घटना ने पुलिस की सख्ती पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यह आलम तब है जब दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद सख्ती बरतने और थाना चौकी पुलिस के गश्त करने के दावे किए जा रहे हैं।