नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अस्पतालों में होगा दिल के मरीजों को 'गोल्डन टाइम' में इलाज, ट्रेनिंग शुरू

सुमित सिसोदिया, नोएडा। जिले में 40 लाख से ज्यादा की आबादी को दिल की बीमारी और दर्द या होने वाले अटैक से बचाने के लिए जिला अस्पताल व ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (जिम्स) में मरीजों का गोल्डन टाइम में इलाज होगा।

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ का अलीगढ़ एमएमयू में प्रशिक्षण शुरू हो गया है। गौतमबुद्धनगर स्वास्थ्य विभाग से जिम्स, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तीन-तीन चिकित्सकाें को प्रशिक्षण दिला रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही अस्पताल प्रशासन इंजेक्शन मिलने मिलते ही मरीजों के लिए सुविधा शुरू कर देगा।

सेक्टर-39 के जिला अस्पताल में गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास जनपद के मरीज इलाज कराते हैं। जिला अस्पताल में दिल के मरीजों का इलाज करने के लिए कार्डियोलाजिस्ट नहीं है। पहले वाले चिकित्सक स्वास्थ्य कारणाें से छुट्टी पर जाने के बाद लौटे नहीं हैं। इस कारण कार्डियोलाजी विभाग की जिम्मेदारी अन्य चिकित्सक संभाल रहे हैं। ऐसे में हार्ट अटैक या फिर दिल दर्द के चलते इलाज के लिए जो मरीज पहुंचते हैं, उनकी ईसीजी के बाद रिपोर्ट देखकर दवाई दे दी जाती है जबकि गंभीर मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जाता है।

मगर अब मरीजों को दिल में दर्द या ईसीजी में थोड़ी-सी भी गड़बड़ी मिलने पर तुरंत इंजेक्शन लगाया जाएगा। इस इंजेक्शन की बाजार में कीमत करीब 40 हजार रुपये बताई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बैठक में प्रदेश के सभी जिला अस्पताल में इंजेक्शन से गोल्डन समय में जान बचाने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग से इन चिकित्सकों को मिला प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग से जिम्स के डा. दीपक शर्मा, नेहा गौरांग, सचिन कुमार, जिला अस्पताल से प्रदीप शैलत, देवेंद्र, धर्मेंद्र के अलावा अन्य सीएचसी से डा. पारूल गौर, रानी बिंद, निशा वी., डा. हरि मोहन, शीतल, जोगराज, डा. शशि, नेहा, महेश, डा. शर्फी जया, रंजना राय, कैलाश शर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. उब्बैद, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डा. अमित कुमार, डा. कैलाश बाबू, शोभा और विनय समेत अन्य को अलीगढ़ में प्रशिक्षण दिया गया है।