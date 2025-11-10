Language
    Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद नोएडा में हाई अलर्ट, गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी बॉर्डर पर नाकाबंदी

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:19 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद गौतमबुद्ध नगर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस सीमाओं पर चेकिंग कर रही है और संदिग्धों की तलाश कर रही है। लोगों से अफवाहें न फैलाने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की गई है। पुलिस रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा रही है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली लाल किले के पास सोमवार शाम को कार में हुए धमाके के बाद गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस हाइअलर्ट हो गई है। पुलिस ने चेकिंग और गश्त करते हुए सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा और देहात क्षेत्र में बार्डर के अलावा जगह-जगह पर संदिग्ध वाहन और लोगाें की चेकिंग की। मेट्रो स्टेशन के आसपास और रेलवे स्टेशन परिसर पर भी चेकिंग कराई गई। लोगों से अफवाह नहीं फैलाने और संदिग्ध के बारे में जानकारी देने की अपील की है।

    दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बाद गौतमबुद्ध नगर में पुलिस अधिकारियों ने कंट्रोल रूम से मानीटरिंग करनी शुरू की। जिले में भी अलर्ट रहने के तीनों जाेन के डीसीपी, एडीसीपी व एसीपी समेत थाना, चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। सभी से अपने-अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया।

    तीनों जोन के पुलिस अधिकारियों ने पैदल मार्च कर गश्त की। थाना और चौकी प्रभारियों ने भी अपने क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। चौराहे, माल, बस अड्डे समेत कई जगहों पर संदिग्धों की सघन चेकिंग की। वाहनों को रोक-रोककर तलाशी ली। संदिग्ध लोगों से भी जानकारी की।

    बार्डर पर नाकेबंदी कर की जांच

    पुलिस ने जिले के सभी बार्डर पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों पर नजर रखी। वाहनों को चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। नोएडा जोन में दिल्ली बार्डर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तिगरी बार्डर, लालकुआं चिपियाना व ग्रेटर नोएडा में परिचौक, जीराे बार्डर समेत सभी बार्डर पर पुलिस सतर्क रही। देहात क्षेत्र में भी सर्च अभियान चलाया गया। दादरी, बिलासपुर, दनकौर, रबूपुरा व जहांगीरपुर में पुलिस अलर्ट रही। कई इलाकों में पैदल गश्त की।

    रेलवे स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान

    पुलिस अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद दादरी, दनकौर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चेकिंग की। लोगों के बैग चेक करने के अलावा संदिग्धों की तलाशी ली गई। मेट्रो स्टेशन समेत संवेदनशील संस्थानों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि अलर्ट पर रहकर कंट्रोल रूप से मानीटरिंग के अलावा गश्त व सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।