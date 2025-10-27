नोएडा के एक लाख से ज्यादा लोगों के लिए गुड न्यूज, जल्द शुरू होगी गंगाजल की सप्लाई
जेपी विशटाउन में अब एक लाख लोगों के घरों तक गंगाजल पहुंच गया है। भूमिगत जलाशय (यूजीआर) से लाइन को जोड़ने के बाद यह संभव हुआ है। इस पहल से जेपी विशटाउन के निवासियों को सीधे उनके घरों में गंगाजल मिलेगा, जिससे पानी की उपलब्धता में सुधार होगा और लगभग एक लाख लोगों को लाभ होगा।
जागरण संवाददाता, नोएडा। जेपी विशटाउन में रहने वाली एक लाख से अधिक की आबादी के द्वार पर गंगाजल पहुंच चुका है। प्राधिकरण ने विशटाउन में आपूर्ति के लिए बने यूजीआर (अंडर ग्राउंड रिजर्वायर) में कनेक्शन जोड़कर 30 हजार परिवारों के द्वार पर पहुंचा दिया है। जल्द ही यहां पर गंगाजल की आपूर्ति होगी। हाई कोर्ट के आदेश पर जेपी विशटाउन में गंगजाल की आपूर्ति की पूर्ण प्रक्रिया शुरू हुई थी।
बता दें बता दें सेक्टर 131, 133, 134 में बसी जेपी विशटाउन सोसायटी में एक लाख से अधिक की आबादी रहती है। एक दशक से यहां पर पानी की आपूर्ति प्राधिकरण की ओर से नहीं है। बोरवेल के जरिए प्रबंधन यहां पर पानी की आपूर्ति करता है। प्राधिकरण की ओर से पानी का कनेक्शन नहीं मिलने पर लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। छह महीने में 22 सुनवाईं हुईं।
हाई कोर्ट ने बिल्डर को 60 करोड़ की बैंक गारंटी प्राधिकरण में जमा करने और गारंटी मिलने के दो सप्ताह में पानी का कनेक्शन देने के सितंबर में आदेश जारी किया। कनेक्शन के लिए बिल्डर 40 करोड़ रुपये प्राधिकरण को पूर्व में दे चुका था। हाई कोर्ट के आदेश पर बिल्डर ने 60 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्राधिकरण में जमा कराई। प्राधिकरण की ओर से कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की गई।
हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एसके माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण ने सेक्टर-128 में बिल्डर के बनाए दो, सेक्टर 133 में और सेक्टर-134 में एक यूजीआर में कनेक्शन जोड़ने की जानकारी मिली है। उम्मीद है जल्द ही यहां पर आपूर्ति शुरू हो सकेगी। यह विशटाउन निवासियों की बडी जीत है। प्राधिकरण ने एक दशक तक हजारों परिवारों को पानी देने से भी वंचित रखा।
