नोएडा में गंगाजल आपूर्ति में देरी, इन इलाकों में जल संकट गहराया
नोएडा में गंगा नहर की सफाई में देरी के कारण गंगाजल की आपूर्ति बहाल होने में चार से पांच दिन और लगेंगे। शहर में 2 अक्टूबर से आपूर्ति बाधित है। नोएडा प्राधिकरण बोरवेल और रेनीवेल से पानी की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। सेक्टर 27 के निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में गंगाजल आपूर्ति बहाल होने में अभी चार-पांच दिन और लगेंगे। गंग नहर की सफाई में और समय लग रहा है। शहर में गंगाजल आपूर्ति 2 अक्टूबर से बंद है।
गौरतलब है कि बारिश के बाद गंग नहर में सिल्ट सफाई के कारण 2 अक्टूबर से शहर में गंगाजल आपूर्ति बाधित है। यह आपूर्ति 2 अक्टूबर से बंद है। बुधवार रात को आपूर्ति बहाल होनी थी। सफाई में देरी के कारण, गंगाजल आपूर्ति 26 अक्टूबर के बाद ही बहाल हो पाएगी। नोएडा प्राधिकरण शहर में बोरवेल और रेनीवेल से पानी की आपूर्ति कर रहा है।
इसके बावजूद, कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। सेक्टर 27 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राजीव गर्ग ने बताया कि सेक्टर में हजारों परिवार रहते हैं। पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो रही है। पानी का प्रेशर भी कम है, जिससे घरों में पानी की समस्या हो रही है। दिवाली के त्योहार पर भी लोग पानी की समस्या से जूझते नजर आए।
