Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा में गंगाजल आपूर्ति में देरी, इन इलाकों में जल संकट गहराया

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:42 AM (IST)

    नोएडा में गंगा नहर की सफाई में देरी के कारण गंगाजल की आपूर्ति बहाल होने में चार से पांच दिन और लगेंगे। शहर में 2 अक्टूबर से आपूर्ति बाधित है। नोएडा प्राधिकरण बोरवेल और रेनीवेल से पानी की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। सेक्टर 27 के निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजल की आपूर्ति बहाल होने में चार से पांच दिन और लगेंगे।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में गंगाजल आपूर्ति बहाल होने में अभी चार-पांच दिन और लगेंगे। गंग नहर की सफाई में और समय लग रहा है। शहर में गंगाजल आपूर्ति 2 अक्टूबर से बंद है।

    गौरतलब है कि बारिश के बाद गंग नहर में सिल्ट सफाई के कारण 2 अक्टूबर से शहर में गंगाजल आपूर्ति बाधित है। यह आपूर्ति 2 अक्टूबर से बंद है। बुधवार रात को आपूर्ति बहाल होनी थी। सफाई में देरी के कारण, गंगाजल आपूर्ति 26 अक्टूबर के बाद ही बहाल हो पाएगी। नोएडा प्राधिकरण शहर में बोरवेल और रेनीवेल से पानी की आपूर्ति कर रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बावजूद, कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। सेक्टर 27 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष राजीव गर्ग ने बताया कि सेक्टर में हजारों परिवार रहते हैं। पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो रही है। पानी का प्रेशर भी कम है, जिससे घरों में पानी की समस्या हो रही है। दिवाली के त्योहार पर भी लोग पानी की समस्या से जूझते नजर आए।