नोएडा में गंगाजल आपूर्ति में देरी, इन इलाकों में जल संकट गहराया

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में गंगाजल आपूर्ति बहाल होने में अभी चार-पांच दिन और लगेंगे। गंग नहर की सफाई में और समय लग रहा है। शहर में गंगाजल आपूर्ति 2 अक्टूबर से बंद है।

गौरतलब है कि बारिश के बाद गंग नहर में सिल्ट सफाई के कारण 2 अक्टूबर से शहर में गंगाजल आपूर्ति बाधित है। यह आपूर्ति 2 अक्टूबर से बंद है। बुधवार रात को आपूर्ति बहाल होनी थी। सफाई में देरी के कारण, गंगाजल आपूर्ति 26 अक्टूबर के बाद ही बहाल हो पाएगी। नोएडा प्राधिकरण शहर में बोरवेल और रेनीवेल से पानी की आपूर्ति कर रहा है।