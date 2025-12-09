Language
    तीन फर्जी मांओं का सच आया सामने, गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर महिला जज से शादी रचाने वाले की खुली पोल

    By Gajendra Pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:35 PM (IST)

    नोएडा में महिला जज से शादी रचाने वाले जालसाज सुनीत ने गृह मंत्रालय का अधिकारी बनकर तीन फर्जी मां बना रखी थीं। सुनीत ने अपनी पहचान छुपाकर शादी की और धो ...और पढ़ें

    गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। गृह मंत्रालय का अधिकारी बन महिला जज से शादी रचाने वाले जालसाज सुनीत कुमार के कई और चौंकाने वाले कारनामें सामने आए हैं। उसने अलग-अलग पते पर विभिन्न नाम से तीन फर्जी मां बना रखीं थी।

    नाम बदला और आइएएस बनकर नोएडा के होटल में ठहरा था। खुद को अविवाहित बता युवती मिला था। उसे शादी का झांसा देकर मोटी रकम भी ठगी थी। फिलहाल आरोपित जेल में बंद है। एसटीएफ ने सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपित के एक और बैंक खाते में करीब 20 लाख रुपए मिले, राशि फ्रीज करा दी गई है।

    पैरामाउंट गोल्फ सोसायटी में किराए पर कमरा लेने के लिए एक युवक द्वारा कभी खुद को रा अधिकारी, सेना में मेजर व कर्नल बताने की सूचना एसटीएफ को मिली थी। 18 नवंबर को एसटीएफ ने सोसायटी के फ्लैट नंबर 216 से गिरफ्तार किया था।

    आरोपित की पहचान रायपुर सुनीत कुमार के रूप में हुई थी। आरोपित ने तीन कंपनियां बना रखीं थी। कंपनियों के नाम से जाली कागजात की मदद से बैंकों में खाते खुलवाए थे। कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाकर पब्लिक कंपनी के रूप में शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट कराने की मंशा से महज 10 माह में तीन करोड़ से अधिक का लेन देन भी कर डाला था।

    एसटीएफ ने आरोपित के खिलाफ सूरजपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। पुलिस आरोपित को जेल भेज कर मामले की विवेचना कर रही है। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद पीड़ित महिला जज सूरजपुर स्थित एसटीएफ के मुख्यालय पहुंचीं थी। उन्होंने अधिकारियों को बताया था कि सुनीत ने सुनीत ने उनसे गृह मंत्रालय को अधिकारी बता कर शादी की थी।

    नियुक्त गोपनीय बताई थी। पुलिस जांच में आरोपित के और कारनामें सामने आए हैं। आरोपित के पास से मिले कागजात में तीन अलग-अलग पते और फैमिली डिटेल मिली है। इसमें एक अपनी मां का नाम रत्ना, दूसरे में मंजू और तीसरे में सुनीता नाम दर्ज है। आरोपित के खिलाफ एक युवती ने भी करीब 50 लाख रुपए ठगने की शिकायत की है।

    पीड़िता ने बताया कि आरोपित से मैट्रिमोनियल साइट पर संपर्क हुआ था। उसने खुद की पहचान आइएसएस अमित कुमार और खुद को अविवाहित बताया था। युवती को झांसे में लेकर शादी का प्रस्ताव रखा था।

    मुलाकातों के दौरान आकस्मिक जरूरत बताकर मोटी रकम भी ली थी। आरोपित ने नोएडा के रिजेंडा इन होटल में भी आइएएस अमित कुमार के नाम से ठहरा था। यहां पर अपना पता आरजे-439, राजनगर दो, पालम कालोनी दिल्ली दर्ज कराया था।

    एसटीएफ के एएसपी राजकुमार मिश्र ने बताया आरोपित के खिलाफ युवती ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। होटल में भी आइएएस बन कर ठहरने की पुष्टि हुई है। अभी जांच जारी है, जालसाजी के और भी मामले सामने आ सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा की सोसायटी से फर्जी RAW ऑफीसर गिरफ्तार, लैपटाॅप से मिले लाल किला ब्लास्ट के वीडियो