Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नोएडा में भाजपा नेताओं समेत सात के खिलाफ अपराधिक षडयंत्र और धोखाधडी का केस दर्ज, जमीन खरीद से जुड़ा है मामला

    By Manoj Kumar Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:34 AM (IST)

    जेवर में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दो भाजपा नेताओं और एक महिला समेत सात लोगों के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त में आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। वीरपाल सैनी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी और अन्य हिस्सेदारों की जमीन हड़पने के लिए अवैध रूप से बैनामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जमीन की फरीद फरोख्त के मामले में दो भाजपा नेताओं व एक महिला समेत सात लोगों के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज।

    संवाद सहयोगी, जेवर। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने जमीन की फरीद फरोख्त के मामले में दो भाजपा नेताओं व एक महिला समेत सात लोगों के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र व धोखाधडी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेवर निवासी वीरपाल सैनी ने न्यायालय में गुहार लगाते हुए बताया कि वह जेवर बांगर स्थित भूमि गाटा संख्या 1506 रकवाई 1.7860हे0 तथा भूमि गाटा संख्या 1507 रकवाई 0.0510 हे0 का बतौर विरासत सह हिस्सेदार मालिक व काबिज है। उक्त भूमि में से नागलोई दिल्ली की रहने वाली केला देवी पत्नी रतन लाल व उसके पुत्र बाबूलाल का कोई वास्ता नहीं है।

    जानकारी के बाबजूद भी केला देवी ने उक्त गाटा संख्याओं में से 5 जुलाई को 499.49 वर्ग गज भूमि का बैनामा अवैध रूप से अनुचित लाभ प्राप्त करने की नीयत से जेवर के मौहल्ला घोड़ी वाला निवासी प्रदीप कुमार जैन, मौहल्ला कानून गोयान निवासी लवकेश शर्मा, मोहल्ला बनी इसराइल निवासी रविन्द्र शर्मा जिला संयोजक भाजपा, व दयानतपुर निवासी प्रदीप सिंह मंडल अध्यक्ष जेवर को बिना स्वामित्व प्रार्थी व अन्य हिस्सेदारों की भूमि हड़पने की नीयत से किया गया। जिसमें केला देवी के पुत्र बाबू लाल तथा जेवर के मौहल्ला कानून गोयान निवासी टिंकू को गवाह बनाया गया।

    पीड़ित को दूसरे पक्ष के क्रेतागणों से एक सितंबर को उक्त बैनामा की जानकारी हुई। आरोपितों द्वारा पीड़ित व उसके हिस्सेदारों की भूमि को अवैध रूप से क्रय विक्रय कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जमीन विक्रेता केला देवी व क्रेतागण प्रदीप कुमार जैन, लवकेश शर्मा, रविन्द्र कुमार शर्मा, प्रदीप सिंह तथा गवाह बाबूलाल व टिंकू के खिलाफ अपराधिक षड्यंत्र व धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    इससे पूर्व दूसरे पक्ष की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने सोमवार को कोतवाली पुलिस ने 20 नामजद समेत 30 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।