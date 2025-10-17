ग्रेटर नोएडा में पुलिस की कार्रवाई, मस्जिद बनाने को लेकर चंदे के 12 लाख रुपये हड़पने वाला वांछित गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मस्जिद निर्माण के लिए एकत्रित 12 लाख 38 हजार रुपये के चंदे की धोखाधड़ी में शामिल एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी, शैय्यद नवेद फैसल उर्फ बाबी, दिल्ली का निवासी है और उस पर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से चंदे की रकम हड़पने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली पुलिस ने 12 लाख 38 हजार रुपये हड़पने के षडयंत्र में शामिल वांछित चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान नाथ दिल्ली थाना लाहौरी गेट का सिमजान बल्ली मारान निवासी शैय्यद नवेद फैसल उर्फ बाबी के रूप में हुई है।
वह लंबे समय में वांछित चल रहा था। बाबी पर आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर मस्जिद बनाने को लेकर चंदे के 12 लाख 38 हजार रुपये बैंक में जमा न करके हड़प लिए थे। पांच अक्टूबर को आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज हो जाने के बाद आरोपित फरार हो गया था।
