11 करोड़ विदेशी फंडिंग से वैमनस्य फैलाने का खेल, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा कासना औद्योगिक क्षेत्र से दिल्ली निवासी फरहान नबी सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद, स्थानीय पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और विदेशी फंडिंग जुटाने के लिए भड़काऊ सामग्री वाली किताबें छापने वाली एक फैक्ट्री पिछले दो साल से कासना में चल रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कासना पुलिस ने फैक्ट्री के कर्मचारियों और आरोपी के भाई से पूछताछ के लिए संपर्क किया है। पुलिस ने रविवार को फैक्ट्री का दौरा भी किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग से जुटाए गए 11 करोड़ रुपये नोएडा या ग्रेटर नोएडा में किसी मस्जिद या धार्मिक आयोजन पर खर्च किए गए थे या नहीं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

यूपी एटीएस ने धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने के लिए विदेश से 11 करोड़ रुपये जुटाने के आरोप में दिल्ली निवासी फरहान नबी सिद्दीकी को कासना से गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि फैक्ट्री में भड़काऊ सामग्री वाली किताबें प्रकाशित की जाती थीं।

सूत्रों से पता चला है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भड़काऊ सामग्री ज़ब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी फरहान, धन उगाहने वाली कंपनी, इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी का सह-निदेशक है। इस पैसे का इस्तेमाल अमरोहा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के लिए ज़मीन खरीदने में किया गया। फरहान अपने साथी नासी तोरबा के साथ कई कंपनियों का संचालन करता है।

कई आगंतुक तुर्की और जर्मनी से आते थे, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। उनकी कंपनियों को हवाला और अन्य माध्यमों से विदेशों से धन प्राप्त हो रहा था। वे ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित हकीकत प्रिंटिंग पब्लिकेशन्स का इस्तेमाल धार्मिक और सांप्रदायिक घृणा और वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली किताबें प्रकाशित करने के लिए कर रहे थे। पुलिस स्थानीय स्तर पर जाँच कर रही है कि क्या इन लोगों ने नोएडा में मस्जिद या मदरसे के लिए ज़मीन खरीदी थी।