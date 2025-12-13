नोएडा में चिली पोटैटो खाने से महिला और बच्ची बीमार, फूड प्वाइजनिंग की आशंका

संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के जुनेदपुर गांव निवासी एक महिला और उसकी दो वर्षीय बेटी चिली पोटेटो खाने से फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गईं। दोनों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता का स्वजन का कहना है कि वह इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों और पुलिस से करेंगे।

पीड़ित सपना के पति सुमित ने बताया कि छह दिसंबर को वह कनारसी गांव के पास स्थित एक पिज्जा की दुकान से चिली पोटेटो लेकर आए थे, जिन्हें खाने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी सपना और दो वर्षीय बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। स्वजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।

सुमित का आरोप है कि चिली पोटेटो बनाने में खराब और बासी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण यह फूड प्वाइजनिंग की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि जब वह इस संबंध में शिकायत करने दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उनके साथ अभद्रता की और मारपीट पर उतारू हो गया।