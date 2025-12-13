Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में चिली पोटैटो खाने से महिला और बच्ची बीमार, फूड प्वाइजनिंग की आशंका

    By Arpit Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:36 PM (IST)

    दनकौर के जुनेदपुर गांव में चिली पोटैटो खाने से एक महिला और उसकी दो साल की बेटी को फूड प्वाइजनिंग हो गई। दोनों को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    महिला और उसकी दो वर्षीय बेटी चिली पोटेटो खाने से फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गईं।

    संवाद सहयोगी, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र के जुनेदपुर गांव निवासी एक महिला और उसकी दो वर्षीय बेटी चिली पोटेटो खाने से फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गईं। दोनों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता का स्वजन का कहना है कि वह इसकी शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों और पुलिस से करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित सपना के पति सुमित ने बताया कि छह दिसंबर को वह कनारसी गांव के पास स्थित एक पिज्जा की दुकान से चिली पोटेटो लेकर आए थे, जिन्हें खाने के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी सपना और दो वर्षीय बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोनों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। स्वजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे।

    सुमित का आरोप है कि चिली पोटेटो बनाने में खराब और बासी सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण यह फूड प्वाइजनिंग की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि जब वह इस संबंध में शिकायत करने दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उनके साथ अभद्रता की और मारपीट पर उतारू हो गया।

    अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चलने के बाद शनिवार को महिला और बच्ची की हालत में कुछ सुधार हुआ है। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। विभाग की ओर से लगातार जांच अभियान चला कार्रवाई की जा रही है।