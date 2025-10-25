अधूरी FNG एक्सप्रेसवे की सफाई पर संकट: दो बार टेंडर खाली गया, प्राधिकरण ने तीसरी बार मांगे आवेदन
अधूरे एफएनजी एक्सप्रेसवे की सफाई व्यवस्था खतरे में है। दो बार टेंडर रद्द होने के बाद, प्राधिकरण ने तीसरी बार आवेदन मांगे हैं। पहले दो टेंडरों के विफल होने से एक्सप्रेसवे पर सफाई का काम बाधित हो गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्राधिकरण अब तीसरे प्रयास में सफलता की उम्मीद कर रहा है ताकि एक्सप्रेसवे की सफाई का काम शुरू हो सके।
जागरण संवाददाता, नोएडा। अधूरी परियोजना एफएनजी (फरीदाबाद-नोएडा-गुरुग्राम) एक्सप्रेसवे की सफाई के लिए तीसरी बार टेंडर निकाला गया है। एजेंसियों से तीन नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। यह टेंडर प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाला गया है।
पहले दो टेंडर जा चुके हैं खाली
पूर्व में दो बार निकाला टेंडर खाली गया था। एक भी एजेंसी ने इसमें आवेदन नहीं किया था।बता दें एफएनजी से सेवन एक्स समेत कई सेक्टर जुड़ते हैं। यहां पर रखरखाव नहीं होने से सड़क टूट चुकी हैं। सफाई कार्य भी नहीं होता है। पांच किमी के हिस्से की सफाई के लिए टेंडर होना था।
टेंडर से एजेंसी का पांच वर्ष के लिए चयन होना था। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें इसके लिए प्राधिकरण ही उपलब्ध कराएगा। पांच वर्ष के लिए एजेंसी को प्राधिकरण की ओर से 23.07 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जाएगा। दो बार टेंडर खाली जाने के बाद प्राधिकरण ने तीसरी बार निकाला है।
