अधूरी FNG एक्सप्रेसवे की सफाई पर संकट: दो बार टेंडर खाली गया, प्राधिकरण ने तीसरी बार मांगे आवेदन

जागरण संवाददाता, नोएडा। अधूरी परियोजना एफएनजी (फरीदाबाद-नोएडा-गुरुग्राम) एक्सप्रेसवे की सफाई के लिए तीसरी बार टेंडर निकाला गया है। एजेंसियों से तीन नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। यह टेंडर प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाला गया है।

पहले दो टेंडर जा चुके हैं खाली

पूर्व में दो बार निकाला टेंडर खाली गया था। एक भी एजेंसी ने इसमें आवेदन नहीं किया था।बता दें एफएनजी से सेवन एक्स समेत कई सेक्टर जुड़ते हैं। यहां पर रखरखाव नहीं होने से सड़क टूट चुकी हैं। सफाई कार्य भी नहीं होता है। पांच किमी के हिस्से की सफाई के लिए टेंडर होना था।