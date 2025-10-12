नोएडावासी ध्यान दें! इस रूट पर आज दिनभर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एसटीपी लाइन की मरम्मत के कारण होगी असुविधा
नोएडा के सेक्टर 122 में एफएनजी रोड पर एसटीपी लाइन की मरम्मत के कारण रविवार को यातायात बदला रहेगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कार्य के दौरान, फेस दो और सोरखा से पर्थला गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहनों को सोरखा कट से भेजा जाएगा। आपातकालीन वाहनों के लिए मार्ग खुला रहेगा। असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। प्राधिकरण की ओर से रविवार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक सेक्टर 122 इलाके में एफएनजी रोड पर क्षतिग्रस्त एसटीपी लाइन (600 मिमी राइजिंग मेन लाइन) की मरम्मत कराई जाएगी। इस दौरान करीब आठ घंटे यातायात डायवर्जन रहेगा। बता दें कि पाइपलाइन 122 प्लांट से एसटीपी 123 तक जाती है।
डीसीपी यातायात डा. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि फेस दो या सोरखा से पर्थला गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहनों को सोरखा कट (नव निर्मित यू-टर्न) से सर्विस लेन के जरिए आगे भेजा जाएगा। मरम्मत कार्य के दौरान आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बिना किसी रुकावट के निकाला जाएगा।
यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। यातायात संबंधी किसी भी तरह की परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर अवगत कराया जा सकता है।
