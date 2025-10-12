नोएडावासी ध्यान दें! इस रूट पर आज दिनभर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एसटीपी लाइन की मरम्मत के कारण होगी असुविधा

नोएडा के सेक्टर 122 में एफएनजी रोड पर एसटीपी लाइन की मरम्मत के कारण रविवार को यातायात बदला रहेगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कार्य के दौरान, फेस दो और सोरखा से पर्थला गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहनों को सोरखा कट से भेजा जाएगा। आपातकालीन वाहनों के लिए मार्ग खुला रहेगा। असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

नोएडा में इस रूट पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन।