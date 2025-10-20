नोएडा में फ्लैट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर युवक से 40.60 लाख ठगी का आरोप

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने फ्लैट दिलाने के नाम 40.60 लाख ठगी का मामला दर्ज किया है। घटना वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन (वीईएफ) से जुड़ी है। आरोपित पर एक ही फ्लैट दो लोगों को बेचने और दो बैंकों से कर्ज लेने का आरोप है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीड़ित राघव भारद्वाज ने वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, उसके मालिक नवीन गुप्ता और अधिकृत अधिकारी अभिजीत कुमार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। वर्ष-2015 में उन्होंने ग्रेटर नोएडा स्थित प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट बुक किया था। 14 अक्टूबर 2015 को उन्हें अपार्टमेंट का अलाटमेंट लेटर मिला।

उन्होंने 40.60 लाख का भुगतान किया। बावजूद न तो उन्हें अब तक फ्लैट का कब्जा मिला और न ही रजिस्ट्री कराई गई। उन्हें पता चला कि फ्लैट के दस्तावेजों को गिरवी रखकर किसी नरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति ने सिंडीकेट बैंक (सेक्टर-62 नोएडा शाखा) से 33 लाख का होम लोन लिया है। वीईएफ के संचालक नवीन गुप्ता और अधिकारी अभिजीत कुमार ने टीम के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार किए और एक ही फ्लैट को दो अलग-अलग व्यक्तियों को बेच दिया।