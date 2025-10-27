ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद में घर में घुसकर की फायरिंग, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस
ग्रेटर नोएडा के सैनी गांव में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग की घटना हुई। पीड़ित स्वतंत्र नागर ने जगदीश और उसके बेटे विकास पर घर में घुसकर गोली चलाने का आरोप लगाया है। स्वतंत्र का कहना है कि विकास उसे पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के सैनी गांव में भूमि विवाद में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उनके घर में घुसकर फायरिंग की गई, जिसमें वह बाल-बाल बचे।
पीड़ित ने दो लोगों को नामजद कर केस दर्ज किया है। सैनी गांव में स्वतंत्र नागर का अपने ही परिवार के जगदीश से एक बीघा भूमि को लेकर विवाद है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित का आरोप है कि जगदीश का बेटा विकास उन्हें कई दिनों से हत्या की धमकी दे रहा था।
फोन पर भी दोनों में कहासुनी हुई थी। स्वतंत्र का दावा है कि शनिवार की सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर विकास उनके घर आया व उन पर गोली चला दी। इसमें वह बाल-बाल बचे। आरोपित मौके से फरार हो गया।
पीछा करने के दौरान विकास के चचेरे भाई तरूण ने उन्हें बाइक से टक्कर मारी, जिसमें वह चोटिल हो गए। ईकोटेक तीन कोतवाली प्रभारी अजय कुमार का कहना है कि केस दर्ज कर जांच जारी है।
