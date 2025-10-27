ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद में घर में घुसकर की फायरिंग, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक तीन कोतवाली क्षेत्र के सैनी गांव में भूमि विवाद में फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उनके घर में घुसकर फायरिंग की गई, जिसमें वह बाल-बाल बचे।

पीड़ित ने दो लोगों को नामजद कर केस दर्ज किया है। सैनी गांव में स्वतंत्र नागर का अपने ही परिवार के जगदीश से एक बीघा भूमि को लेकर विवाद है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित का आरोप है कि जगदीश का बेटा विकास उन्हें कई दिनों से हत्या की धमकी दे रहा था।