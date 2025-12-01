Language
    रिटायर्ड फौजी की लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग, 10 साल का बच्चा गोली का शिकार; दो गिरफ्तार

    By Gajendra Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 11:10 PM (IST)

    दादरी के नगला चमरू गांव में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में 10 वर्षीय कृष नामक बच्चे के सिर में गोली लग गई। गाजियाबाद के एक सेवानिवृत्त फौजी का बेटा अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल लेकर आया था, और उसके दोस्त ने फायरिंग की। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। कृष का कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    दादरी के नगला चमरू गांव में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग में 10 वर्षीय कृष नामक बच्चे के सिर में गोली लग गई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, दादरी। जारचा थाना क्षेत्र के नगला चमरू निवासी 10 वर्षीय कृष के रविवार रात बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान सिर में गोली लग गई। उसका कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, वह अभी भी वेंटिलेटर पर है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद के एक रिटायर्ड फौजी का बेटा अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल लेकर बारात में पहुंचा था। बारात के दौरान उसके दोस्त ने फायरिंग कर दी।

    पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जो अपने पिता की पिस्टल भी लेकर गया था। क्षेत्र के नगला चमरू निवासी सतीश की रविवार को शादी थी। बारात खैरपुर गांव से आई थी। गाजियाबाद के जावली गांव निवासी निक्की भी अपने दोस्त अभिषेक और ईशू कसाना के साथ शादी में आया था। निक्की अपने रिटायर्ड फौजी पिता अमर सिंह की लाइसेंसी पिस्टल भी चुपके से ले गया।

    रात करीब 10 बजे बारात के दौरान निक्की ने अपनी पिस्टल अभिषेक को दे दी, जिसने फायरिंग कर दी। चश्मदीद गांववालों के मुताबिक, जश्न में फायरिंग के दौरान एक गोली सड़क पर लगी। छर्रे कृष के सिर में लगे, जो पैदल चल रहा था और बारात देख रहा था। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा।

    उसकी हालत गंभीर है और उसका वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। घटना के बाद निक्की मौके से भाग गया। पुलिस मौके पर पहुंची और अभिषेक को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए। पुलिस ने सभी बारातियों की तलाशी ली। ईशू कसाना के पास से एक गैर-कानूनी 315 बोर की पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए।

    ACP अजीत कुमार ने बताया कि पीड़ित के पिता सुनील प्रजापति की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अभिषेक और ईशू को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार निक्की को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसकी पिस्टल का लाइसेंस रद्द करने के लिए बड़े अधिकारियों को लिखा जाएगा। सुनील कुमार हलवाई का काम करता है। उसकी पत्नी के अलावा दो बेटियां और एक बेटा कृष है, जो सातवीं क्लास का स्टूडेंट है।