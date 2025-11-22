नोएडा सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने से मचा हड़कंप, कुछ ही देर में लग गया भीषण ट्रैफिक जाम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती स्कॉर्पियो माॅडल की कार के बोनट में शनिवार शाम करीब सात बजे आग लग गई। अग्निशमन टीम ने एक गाड़ी की मदद से आग को बुझा दिया। सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर बोनट में आग लगी मिली। तत्काल आग को एक गाड़ी की मदद से बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। इसी के साथ ट्रैफिक जाम भी खुल गया और राहगीरों ने राहत की सांस ली।

