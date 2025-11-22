Language
    नोएडा सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने से मचा हड़कंप, कुछ ही देर में लग गया भीषण ट्रैफिक जाम

    By MUNISH SHARMAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:06 PM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारण इलाके में दहशत फैल गई और कुछ ही देर में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

    सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार की शाम को बीच सड़क पर आग लगने से भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। 

    जागरण संवाददाता, नोएडा।सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के पास शनिवार की शाम को बीच सड़क पर आग लगने से भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। देखते ही सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया।नोएडा के अति व्यस्त इलाकों में शुमार सेक्टर-18 पर घटी इस घटना का वीडियो भी कुछ ही देर में वायरल हो गया। चूंकि, इस घटना के वक्त ट्रैफिक का पीक आवर्स रहता है, ऐसे में देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुटने लगी। हालांकि, जानकारी मिलते ही अग्निशमन टीम ने आग को बुझा दिया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती स्कॉर्पियो माॅडल की कार के बोनट में शनिवार शाम करीब सात बजे आग लग गई। अग्निशमन टीम ने एक गाड़ी की मदद से आग को बुझा दिया। सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर बोनट में आग लगी मिली। तत्काल आग को एक गाड़ी की मदद से बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। इसी के साथ ट्रैफिक जाम भी खुल गया और राहगीरों ने राहत की सांस ली।

