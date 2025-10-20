Language
    ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में कूड़े के ढेर में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने 30 मिनट में पाया काबू

    By Gajendra Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:15 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 14 एवेन्यू में कूड़े के ढेर में आग लगने से दहशत फैल गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे में आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी की लापरवाही से आग लगी। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

    ग्रेटर नोएडा के कूड़े के ढेर में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौर सिटी 14 एवेन्यू के पास शनिवार रात करीब 10:30 बजे कूड़े के ढेर में आग लगने से आसपास धुआं फैल गया। सूचना पर फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। कर्मियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है।

    आशंका है कि किसी ने लापरवाही बरतते हुए सिगरेट या बीड़ी कूड़े पर डाल दी होगी। फिलहाल आग लगने के बाद छाए धुंआ का हाईराइज सोसाइटी के लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। ईकोटेक-3 के एफएसओ अजय कुमार ने बताया कि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।