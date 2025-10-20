ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में कूड़े के ढेर में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने 30 मिनट में पाया काबू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौर सिटी 14 एवेन्यू के पास शनिवार रात करीब 10:30 बजे कूड़े के ढेर में आग लगने से आसपास धुआं फैल गया। सूचना पर फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। कर्मियों ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है।

आशंका है कि किसी ने लापरवाही बरतते हुए सिगरेट या बीड़ी कूड़े पर डाल दी होगी। फिलहाल आग लगने के बाद छाए धुंआ का हाईराइज सोसाइटी के लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। ईकोटेक-3 के एफएसओ अजय कुमार ने बताया कि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।