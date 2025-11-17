Noida Fire: नोएडा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 15 गाड़ियों से पाया काबू; बड़ा हादसा टला

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-20 थाना क्षेत्र के सेक्टर-18 स्थित कृष्णा प्लाजा में देर रात तीन बजे आग लग गई। पहले आग भूतल पर बने रेस्तरां में लगी। इसके बाद आग बिजली तारों से होते हुए पांचवे तल पर पहुंच गई।

अग्निशमन टीम ने पहले रेस्तरां का शटर काटकर अंदर प्रवेश किया। रेस्तरां और पांचवे तल की आग टीम ने करीब ढाई घंटे में 15 गाड़ियों से बुझाया। कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट होना बताया जा रहा है।