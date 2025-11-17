Language
    Noida Fire: नोएडा में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने 15 गाड़ियों से पाया काबू; बड़ा हादसा टला

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:40 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-18 स्थित कृष्णा प्लाजा में देर रात एक रेस्तरां में आग लग गई। शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी आग बिजली के तारों से पांचवें तल तक पहुंच गई। अग्निशमन दल ने 15 गाड़ियों की मदद से ढाई घंटे में आग पर काबू पाया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-20 थाना क्षेत्र के सेक्टर-18 स्थित कृष्णा प्लाजा में देर रात तीन बजे आग लग गई। पहले आग भूतल पर बने रेस्तरां में लगी। इसके बाद आग बिजली तारों से होते हुए पांचवे तल पर पहुंच गई।

    अग्निशमन टीम ने पहले रेस्तरां का शटर काटकर अंदर प्रवेश किया। रेस्तरां और पांचवे तल की आग टीम ने करीब ढाई घंटे में 15 गाड़ियों से बुझाया। कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट होना बताया जा रहा है।

    सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि रात तीन बजकर 20 मिनट पर कृष्णा प्लाजा में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम को भूतल पर एक रेस्तरां में आग लगी मिली और पांचवे तल से धुआं निकलता मिला। रेस्तरां से आग साफ्ट के बिजली तारों से होते हुए पांचवे तल तक पहुंची। हालांकि, पांचवे तल पर आग ज्यादा नहीं फैली थी, ततकाल टीम ने 15 गाड़ियों से आग को बुझा दिया। कोई जनहानि नहीं हुई और कोई फंसा भी नहीं।