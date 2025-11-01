Language
    अधिकारियों के साथ तीन घंटे 10 मिनट तक चली वार्ता रही विफल, चौथे दिन भी किसानों का धरना रहेगा जारी

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:57 AM (IST)

    अधिकारियों और किसानों के बीच हुई तीन घंटे दस मिनट की वार्ता विफल रही, जिसके कारण किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहेगा। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।

    किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के तीसरे दिन अधिकारियों के साथ वार्ता विफल रही।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के तीसरे दिन अधिकारियों के साथ वार्ता विफल रही। यह बैठक एसीईओ कृष्णा करुणेश व अन्य अधिकारियों के साथ प्राधिकरण के बोर्ड रूम में किसानों के साथ हुई। किसानों प्राधिकरण के चेयरमैन के साथ बैठक के लिए अडे हुए हैं। चौथे दिन भी किसानों का धरना भी जारी रहेगा।

    किसान पांच व दस प्रतिशत भूखंड देने, आबादी विनियमितीकरण, पांच प्रतिशत भूखंड पर व्यावासयिक अनुमति देना समेत अन्य मांगे हैं। भारतीय किसान यूनियन मंच के बैनर तले 81 गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। तीसरे दिन किसानों के धरना स्थल पर ओएसडी कांति शेखर, अरविंद कुमार और एपीसी प्रवीण कुमार पहुंचे। एसीईओ से बात करने के लिए अधिकारियों ने कहा।

    सभी गांव के दो-दो किसान एसीईओ कृष्णा करुणेश से बात करने के लिए बोर्ड रूम में पहुंचे। एसीईओ ने किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए कहा। किसानों ने कहा कि समस्याओं को सुलझाया जाए वह धरने पर ही रहेंगे। जब लगेगा किसानों की समस्याएं हल होने लगीं हैं तक धरना स्थगित करने पर विचार करेंगे। एसीईओ के साथ हुई बैठक में किसान प्राधिकरण के चेयरमेन के साथ बैठक के लिए अडे हुए हैं।

    भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने बताया कि आज नोएडा प्राधिकरण पर भारतीय किसान यूनियन मंच का अनिश्चितकालीन धरना चेयरमेन के साथ मीटिंग तक जारी रहेगा। शुक्रवार को धरने की अध्यक्षता मूलचंद शर्मा ने की। धरने को संबोधित करते हुए भारतीय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण किसानों को हल्के में लेने की भूल ना करे।

    किसान प्राधिकरण से अपना हक लेकर ही वापस जाएंगे। सोमवार को किसानों की महापंचायत होगी। इसमें धरने को लेकर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान प्रमोद त्यागी, सूरज प्रधान, चरण सिंह प्रधान, कालू प्रधान, सुरेंद्र प्रधान, गौतम लोहिया, एडवोकेट दिनेश भाटी, मनविंदर भाटी, चिंकू यादव, उमंग शर्मा, मूले चौहान, वीर सिंह टाइगर, गजेंद्र बैसोया, प्रिंस भाटी और अन्य मौजूद रहे।