    नोएडा में प्राधिकरण कार्यालय के गेट पर किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की, भारी पुलिस बल तैनात

    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    नोएडा में सेक्टर-5 के हरौला बारातघर में बुधवार को किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई, क्योंकि 3 अक्टूबर की बोर्ड बैठक में उनके मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई जब किसानों ने प्राधिकरण में प्रवेश करने की कोशिश की। भाकियू मंच के नेतृत्व में 81 गांवों के किसान अपनी लंबित मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में प्राधिकरण कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने से पहले सेक्टर-5 के हरौला बारातघर में किसानों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। तीन अक्टूबर को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों के मुद्दे नहीं रखे गए थे। वहीं, किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

    बताया गया कि नोएडा प्राधिकरण के गेट तक किसान पहुंच गए हैं। पुलिस ने किसानों को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया तो पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते भारतीय किसान यूनियन मंच के सदस्य अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भाकियू मंच के बैनर तले धरना देने पहुंचे 81 गांव के किसानों के मुद्दे लंबित हैं।

