नोएडा में प्राधिकरण कार्यालय के गेट पर किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की, भारी पुलिस बल तैनात

नोएडा में सेक्टर-5 के हरौला बारातघर में बुधवार को किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई, क्योंकि 3 अक्टूबर की बोर्ड बैठक में उनके मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई जब किसानों ने प्राधिकरण में प्रवेश करने की कोशिश की। भाकियू मंच के नेतृत्व में 81 गांवों के किसान अपनी लंबित मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।