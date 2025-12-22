Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15 दिन का राशन, ट्रैक्टर के साथ 22 जनवरी से लखनऊ में डालेंगे डेरा... यमुना प्राधिकरण से त्रस्त किसानों का एलान

    By Dharmendra Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:52 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण से प्रभावित किसानों ने महापंचायत की, जिसमें भाकियू ने 22 जनवरी से लखनऊ में डेरा डालने की चेतावनी दी। किसान 64.7 प्रति ...और पढ़ें

    Hero Image

    यमुना प्राधिकरण से प्रभावित छह जिलों के किसानों की सोमवार को यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट पर महापंचायत हुई।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण से प्रभावित छह जिलों के किसानों की सोमवार को यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो प्वाइंट पर महापंचायत हुई। भाकियू ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई ताे 22 जनवरी से लखनऊ में किसान डेरा डालेंगे। एक गांव से दस आदमी पंद्रह दिन का राशन और एक ट्रैक्टर लेकर लखनऊ जाएंगे। महापंचायत में पहुंचे अधिकारियों ने जनवरी तक प्राधिकरण से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत मुआवजा वितरण का आश्वासन दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले यमुना प्राधिकरण से प्रभावित आगरा, मथुरा, हाथरस समेत नोएडा इंटरनेशनल एयरपाेर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान बड़ी संख्या में महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में पहुंचे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे को बने वर्षों हो चुके हैं, लेकिन इससे प्रभावित किसानों को प्राधिकरण आज तक उनका हक नहीं दे पाया है। 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे और दस प्रतिशत आबादी भूखंड के लिए किसान वर्षों से भटक रहे है।

    अधिकारी केवल उन्हें आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। इसकी वजह से विस्थापित हुए किसानों की मांग भी पूरी नहीं हुई। युवाओं से किया रोजगार का वादा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्थल पर हुई वार्ता में अधिकारियों ने जनवरी तक अतिरिक्त मुआवजा वितरण का भरोसा दिया है।

    संगठन के प्रयागराज में होने वाली बैठक में निर्णायक घोषणा की जाएगी। मांग पूरी कराने के लिए छह जिले के जिलाधिकारी, प्राधिकरण अधिकारियों को साथ बैठक कर मांग पूरी करने पर बात होगी। मांग पूरी न होने पर 22 जनवरी से लखनऊ में किसान डेरा डलेंगे। उन्होंने किसानों से आहवान किया कि एक गांव से दस लोग, पंद्रह दिन के राशन और एक ट्रैक्टर के साथ तैयार रहें।

    इससे पहले यीडा ओएसडी शैलेंद्र सिंह ने पंचायत स्थल पहुंचकर राकेश तिकैत से बातचीत की और मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ पहुंचे। इस दौरान खटाना, जिला अध्यक्ष आगरा राजवीर लवानिया, जिला अध्यक्ष मथुरा कुमारी मीरा, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर अरब सिंह, जिला अध्यक्ष हाथरस सतदेव पाठक, जिला अध्यक्ष अलीगढ़ सुंदर बालियान, गौतम बुद्ध नगर जिलाध्यक्ष राबिन नागर, ललित चौहान, लाला यादव आदि मौजूद रहे।

    पुलिस बल रहा तैनात

    किसान महापंचायत के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। अधिकारियों ने सुबह से ही क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया। बैरिकेडिंग कर आवागमन के लिए मार्ग चिन्हित किए गए। क्विक रिस्पान्स टीम तैयार रखी गई थी। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा बल लगातार गश्त करता रहा। इंटरनेट मीडिया पर निगरानी की गई। एसीपी हेमंत उपाध्याय ने बताया कि महापंचायत शांतिपूर्वक संपन्न हुई और किसी भी तरह के उपद्रव की सूचना नहीं मिली।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-एनसीआर में ठंड और प्रदूषण से मुश्किलें बढ़ीं, सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर रहा नोएडा