'मैं वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि हूं' बोलकर केशव मौर्य के लखनऊ बंगले में घुसा, विजिलेंस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बुधवार को एक युवक ने खुद को BJP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बताकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ स्थित सरकारी आवास में घुसने की कोशिश की। जालसाज होने के शक में विजिलेंस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी की पहचान दादरी थाना क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा निवासी दशरथ पाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ साथियों के साथ उपमुख्यमंत्री के आवास पर शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचा था। उसके व्यवहार और बातचीत से विजिलेंस टीम को शक हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी अपने दावों के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाया।

जांच में पता चला कि आरोपी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और लखनऊ समेत कई जिलों में खुद को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था। उसने कथित तौर पर जालसाजी की कोशिश भी की थी।

सूत्रों के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री को पहले सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति संगठन के नाम पर गलत बयान देकर लोगों को ठग रहा है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सुरक्षाकर्मियों को अलर्ट किया। आरोपी अपने घर पहुंचा और विजिलेंस टीम ने उसे पकड़ लिया। घटना की जानकारी तुरंत दिल्ली BJP प्रदेश अध्यक्ष को दी गई।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन की छवि खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता सरकार की पहली प्राथमिकता है, और कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ के गौतमपल्ली थाने की पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलग-अलग जिलों में उसकी गतिविधियों की भी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक, दादरी थाने में आरोपी के खिलाफ मारपीट का केस भी दर्ज किया गया है।