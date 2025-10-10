ड्यूटी के दौरान कटी उंगली, मुआवजा न मिलने पर मजदूर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री मजदूर ने फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मजदूर का आरोप है कि काम करते समय प्रेस मशीन में हाथ आने से उसकी दो उंगलियां कट गईं। फैक्ट्री मालिक ने मदद का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे काम और मुआवजा दोनों नहीं दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोर्ट के आदेश पर कासना कोतवाली पुलिस ने एक फैक्ट्री मजदूर की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि फैक्ट्री में काम करते समय उसका हाथ प्रेस मशीन में फंस जाने से उसकी दो उंगलियां कट गईं।
आश्वासन के बाद भी उसे न तो काम दिया गया और न ही मुआवजा दिया गया। कासना कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। मूल रूप से संभल जिले के डाढ़ा इसमपुर गांव निवासी नरपाल लक्सर गांव में किराए पर रहता है। नरपाल ने बताया कि एक साल पहले वह कासना साइट पांच स्थित एक फैक्ट्री में ठेकेदार के पास हेल्पर का काम करता था।
काम करते समय उसका बायां हाथ प्रेस मशीन में फंस गया। इलाज के दौरान उसकी दो उंगलियां काटनी पड़ीं। उस समय फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार ने हर संभव मदद का वादा किया था। उन्होंने उसके मेडिकल और इलाज से जुड़े सभी दस्तावेज ले लिए, उसे नौकरी पर बहाल करने और पेंशन दिलाने का वादा किया।
हाथ ठीक होने के बाद, वह फरवरी 2025 में फैक्ट्री में काम मांगने गया, लेकिन ठेकेदार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे भगा दिया। उसे मुआवज़ा भी नहीं दिया गया। कासना थाना प्रभारी धर्मेंद्र शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर फैक्ट्री प्रबंधन और ठेकेदार संतेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
