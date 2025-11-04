Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NCR के मिर्गी मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे दिल्ली के चक्कर, नोएडा में शुरू हुई ये जांच फैसिलिटी

    By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    नोएडा के जिला अस्पताल में विधायक पंकज सिंह ने ईईजी मशीन कक्ष का उद्घाटन किया, जिससे दिल्ली-एनसीआर के मिर्गी रोगियों को राहत मिलेगी। अब हापुड़, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के मरीजों को भी कम खर्च पर जांच की सुविधा मिलेगी। 70 रुपये में इलाज उपलब्ध होने से गरीब मरीजों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। बुधवार से जांच के लिए अपॉइंटमेंट शुरू होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    नोएडा जिला अस्पताल में विधायक पंकज सिंह ने ईईजी मशीन का किया शुभारंभ। जागरण

    सुमित सिसोदिया, नोएडा। नोएडा सेक्टर -39 स्थित जिला अस्पताल में मंगलवार को नोएडा विधायक पंकज सिंह ने दिल्ली एनसीआर में मिर्गी के मरीजों की जांच के लिए ईईजी मशीन कक्ष का उद्घाटन किया। इस जांच की सुविधा का हापुड़, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक पंकज सिंह ने कहा कि 70 रुपये में इलाज मिलने से गरीब और जरूरतमंद मरीजों को अब दिल्ली या दूसरे जनपद में चक्कर नहीं काटने होंगे।

    स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार सुविधा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन से भी कहा है कि मरीजों के लिए जो भी मशीन की जरूरत है। उसके बारे में बताया जाए, जिससे मशीन की व्यवस्था की जाए।

    WhatsApp Image 2025-11-04 at 1.17.17 PM

    कार्यवाहक सीएमएस डॉ. अजय राणा ने बताया कि बुधवार से मरीजों की जांच के लिए अपाइंटमेंट शुरू हो जाएंगे। इस जांच की नोडल अधिकारी डॉ. स्वाति त्यागी को बनाया है। उनके साथ स्टाफ से संदीप और अन्य प्रशिक्षण दिया गया है।

    इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष महेश चौहान, अमित त्यागी, भूपेश चौधरी, धर्मेंद्र चौहान, देवेंद्र चौहान के साथ अस्पताल से डॉ. ऋषभ कुमार सिंह, डॉ. पंकज त्रिपाठी, डॉ. अनुराग सागर, डॉ. एच एम लवानिया, प्रधान सहायक फरीद अहमद, चीफ फार्मासिस्ट भीम सिंह चौहान और अन्य स्टाफ कर्मी मौजूद रहे।