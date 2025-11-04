NCR के मिर्गी मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे दिल्ली के चक्कर, नोएडा में शुरू हुई ये जांच फैसिलिटी
नोएडा के जिला अस्पताल में विधायक पंकज सिंह ने ईईजी मशीन कक्ष का उद्घाटन किया, जिससे दिल्ली-एनसीआर के मिर्गी रोगियों को राहत मिलेगी। अब हापुड़, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के मरीजों को भी कम खर्च पर जांच की सुविधा मिलेगी। 70 रुपये में इलाज उपलब्ध होने से गरीब मरीजों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। बुधवार से जांच के लिए अपॉइंटमेंट शुरू होंगे।
सुमित सिसोदिया, नोएडा। नोएडा सेक्टर -39 स्थित जिला अस्पताल में मंगलवार को नोएडा विधायक पंकज सिंह ने दिल्ली एनसीआर में मिर्गी के मरीजों की जांच के लिए ईईजी मशीन कक्ष का उद्घाटन किया। इस जांच की सुविधा का हापुड़, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।
विधायक पंकज सिंह ने कहा कि 70 रुपये में इलाज मिलने से गरीब और जरूरतमंद मरीजों को अब दिल्ली या दूसरे जनपद में चक्कर नहीं काटने होंगे।
स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार सुविधा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन से भी कहा है कि मरीजों के लिए जो भी मशीन की जरूरत है। उसके बारे में बताया जाए, जिससे मशीन की व्यवस्था की जाए।
कार्यवाहक सीएमएस डॉ. अजय राणा ने बताया कि बुधवार से मरीजों की जांच के लिए अपाइंटमेंट शुरू हो जाएंगे। इस जांच की नोडल अधिकारी डॉ. स्वाति त्यागी को बनाया है। उनके साथ स्टाफ से संदीप और अन्य प्रशिक्षण दिया गया है।
इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष महेश चौहान, अमित त्यागी, भूपेश चौधरी, धर्मेंद्र चौहान, देवेंद्र चौहान के साथ अस्पताल से डॉ. ऋषभ कुमार सिंह, डॉ. पंकज त्रिपाठी, डॉ. अनुराग सागर, डॉ. एच एम लवानिया, प्रधान सहायक फरीद अहमद, चीफ फार्मासिस्ट भीम सिंह चौहान और अन्य स्टाफ कर्मी मौजूद रहे।
नोएडा विधायक पंकज सिंह ने नोएडा जिला अस्पताल में किया ईईजी मशीन का शुभारंभ pic.twitter.com/5Tah6Csrc1— Pooja TRIPATHI (@PoojaT189) November 4, 2025
