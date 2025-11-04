NCR के मिर्गी मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे दिल्ली के चक्कर, नोएडा में शुरू हुई ये जांच फैसिलिटी

सुमित सिसोदिया, नोएडा। नोएडा सेक्टर -39 स्थित जिला अस्पताल में मंगलवार को नोएडा विधायक पंकज सिंह ने दिल्ली एनसीआर में मिर्गी के मरीजों की जांच के लिए ईईजी मशीन कक्ष का उद्घाटन किया। इस जांच की सुविधा का हापुड़, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक पंकज सिंह ने कहा कि 70 रुपये में इलाज मिलने से गरीब और जरूरतमंद मरीजों को अब दिल्ली या दूसरे जनपद में चक्कर नहीं काटने होंगे। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार सुविधा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन से भी कहा है कि मरीजों के लिए जो भी मशीन की जरूरत है। उसके बारे में बताया जाए, जिससे मशीन की व्यवस्था की जाए।

कार्यवाहक सीएमएस डॉ. अजय राणा ने बताया कि बुधवार से मरीजों की जांच के लिए अपाइंटमेंट शुरू हो जाएंगे। इस जांच की नोडल अधिकारी डॉ. स्वाति त्यागी को बनाया है। उनके साथ स्टाफ से संदीप और अन्य प्रशिक्षण दिया गया है।