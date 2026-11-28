जागरण संवाददाता, नोएडा। पीएफ की रकम निकालने के लिए अब कर्मचारियों को लंबी कागजी प्रक्रिया और कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) डिजिटल सुविधाओं के जरिए दावा प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दे रहा है।

‘निधि आपके निकट 2.0’ इसी क्रम में क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा की ओर से शुक्रवार को सेक्टर-85 स्थित वैदिक कास्मेस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में ‘निधि आपके निकट 2.0’ के तहत जिला आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कर्मचारियों को निकासी के सरल नियमों और ऑनलाइन सुविधाओं की जानकारी दी गई।

100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे रकम कार्यक्रम में बताया गया कि पीएफ निकासी के लिए सेवा अवधि की पात्रता 12 माह की गई है। पात्र सदस्य अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। निकासी को आवश्यकता, आवास और विशेष परिस्थितियों की तीन श्रेणियों में बांटा गया है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताए निकासी और कागजरहित दावा प्रक्रिया की सुविधा भी समझाई गई।

सलाह, अपना विवरण रखें सदा अपडेट क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I वैभव सिंह और आयुक्त-II विजय कुमार ने यूएएन पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से डिजिटल दावा प्रस्तुत करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केवाईसी में विसंगति, गलत बैंक खाता और यूएएन सक्रिय नहीं होने जैसी छोटी गलतियां दावे के निस्तारण में बाधा बन सकती हैं। इसलिए कर्मचारियों को अपना विवरण अपडेट रखना चाहिए।