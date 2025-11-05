प्राइवेट अस्पताल से इलाज के दौरान बुजुर्ग लापता, परिजनों में हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर क्षेत्र स्थित प्राइवेट अस्पताल से एक बुजुर्ग मरीज संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। बुधवार को बुजुर्ग के बेटे ने दनकौर कोतवाली में तहरीर देकर पिता को तलाशने की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।

जेवर के मोहल्ला भटपुरा निवासी शकील ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने पिता शहीद ( 85 वर्ष ) को छह दिन पहले इलाज कराने के लिए दनकौर क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उनका लगातार इलाज चल रहा था और बुधवार की दोपहर भी वह अस्पताल में ही थे।