प्राइवेट अस्पताल से इलाज के दौरान बुजुर्ग लापता, परिजनों में हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस
एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति लापता हो गए, जिससे उनके परिवार में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद, परिवार ने अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि बुजुर्ग व्यक्ति का पता लगाया जा सके।
संवाद सहयोगी, दनकौर। दनकौर क्षेत्र स्थित प्राइवेट अस्पताल से एक बुजुर्ग मरीज संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। बुधवार को बुजुर्ग के बेटे ने दनकौर कोतवाली में तहरीर देकर पिता को तलाशने की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है।
जेवर के मोहल्ला भटपुरा निवासी शकील ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने पिता शहीद ( 85 वर्ष ) को छह दिन पहले इलाज कराने के लिए दनकौर क्षेत्र के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां उनका लगातार इलाज चल रहा था और बुधवार की दोपहर भी वह अस्पताल में ही थे।
शाम को जब पीड़ित बेटा खाना लेकर अस्पताल गया तो उनके पिता नही मिल सके। सभी संभावित स्थानों पर उन्हें तलाश किया गया लेकिन कोई सुराग नही लग सका। इसके बाद दनकौर पुलिस से शिकायत कर पिता को तलाशने की गुहार लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।