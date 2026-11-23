जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर ईकोटेक-3 में करीब छह माह से चल रहे विकास कार्यों को गति देने की तैयारी है। करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि, काम में देरी और अधूरी सड़कों से उद्यमियों को धूल, जलभराव और खुले गड्ढों की परेशानी हो रही है।

उद्यमियों का कहना है कि धूल से मशीनों और तैयार उत्पादों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने की मांग की है। उद्यमियों के मुताबिक, सड़क पर पड़े पत्थरों के आसपास बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड नहीं होने से रात में हादसे का खतरा बना रहता है। ड्रेन के लिए खोदे गए गड्ढे भी अधूरे हैं। उनका कहना है कि परियोजनाएं जल्द पूरी होने से औद्योगिक गतिविधियों को राहत मिलेगी।