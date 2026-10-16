ग्रेटर नोएडा: बारिश और तेज हवा के चलते इकोटेक-12 में गिरा लाखों से सजा रामलीला का मंच, दर्शक लौटे निराश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में तेज हवा के साथ आई वर्षा का असर रामलीला के मंचन पर भी पड़ गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ईकोटेक 12 स्थित रामलीला के मंच सज्जा गिर जाने की वजह से रामलीला देखने पहुंचे दर्शकों को निराशा हाथ लगी। रामलीला का मंचन नहीं हो सका।

इसके साथ ही, सेक्टर पाई स्थित रामलीला के मैदान में जलभराव के कारण यहां पर भी आयोजकों को रामलीला का मंचन स्थगित करना पड़ा। हालांकि दोनों ही स्थानों पर वर्षा के बीच आयोजकों ने गणेश वंदना की। आयोजकों ने बताया कि शुक्रवार को विधिवत तरीके से राम की लीलाओं का मंचन किया जाएगा।

लाखों रुपये की लागत से बना था भव्य मंच बता दें कि सेक्टर ईकोटेक 12 में पहली बार भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला की भव्यता दिखाने के लिए अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण करने के साथ मंदिर में राम की मूर्ति स्थापित की गई है।