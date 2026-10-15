पिता 'रावण' और बेटा 'हनुमान'! उत्तर प्रदेश के सुल्तानगढ़ में 140 साल पुरानी अद्भुत रामलीला

उपेंद्र मौर्य/मनोज सिंह, अंबेडकरनगर। ढोलक की थाप और हारमोनियम की धुन के बीच कहां है राम” की गूंज, सुल्तानगढ़ गांव में शाम को यह संदेश सुनाई देता है। खेतों से लौटे किसान, चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग और खेलते बच्चे रामलीला मैदान की ओर दौड़ पड़ते हैं।

इस गांव में 140 साल से चली आ रही यह रामलीला महज मंचन नहीं, जीवित परंपरा है। यहां कलाकार किरदारों को जीते हैं। गांव में त्रिभुवन यादव को “रावण चाचा” और मुकेश यादव को “हनुमान भैया” के नाम से पुकारा जाता है।

60 वर्षीय त्रिभुवन यादव 40 साल से रावण की भूमिका निभा रहे हैं। 10 सिर वाला मुकुट पहनकर मंच पर आते ही उनका रौब दर्शकों को बांध लेता है। उन्हें चुनौती देने मंच पर आते हैं उनके बेटे मुकेश यादव, जो हनुमान बनकर पूंछ में आग लगाते और लंका दहन करते हैं। पिता रावण बनकर आग लगाने की धमकी देते हैं और बेटा हनुमान के रूप में लंका जला देता है। यह दृश्य देखने दूर-दूर से लोग आते हैं।

मुकेश कभी परशुराम बनकर क्रोध दिखाते हैं, तो कभी दशरथ की भूमिका में पुत्र वियोग से भावुक कर देते हैं। वह कहते हैं कि लंका दहन के समय वे पिता-पुत्र नहीं, बल्कि रावण और रामदूत होते हैं। पर्दे के पीछे पिता “वाह बेटा” कहकर शाबाशी देते हैं। त्रिभुवन कहते हैं, “खेती से घर चलता है, रामलीला से आत्मा। मंच पर हम दुश्मन हैं, घर पर पिता-पुत्र। गांव वाले रावण नाम से पुकारते हैं, इसी में गर्व है।”