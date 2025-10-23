दादरी में चाचा-भतीजे की हत्या के बाद पसरा मातम, गांव में तनाव के बीच पुलिस बल तैनात

संवाद सहयोगी, दादरी (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा के दादरी में जारचा कोतवाली क्षेत्र के सैथली गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में चाचा-भतीजे की हत्या के बाद पुलिस हत्यारोपिताें की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस हत्यारोपितों के बेहद करीब है। वहीं घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात है। घटना के बाद से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है।

ग्रामीणों ने हत्यारोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करने का फैसला लिया है। वहीं बुधवार को पीड़ित स्वजन ने दीपांशु व अजयपाल की अस्थि विसर्जित करने के लिए ब्रजघाट रवाना हो गए हुए। पुलिस की चार टीम हत्यारोपितों की तलाश में जुटी है।

बुधवारको पुलिस टीम ने गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद व मेरठ आदि जनपदों में हत्यारोपितों की गिरफ्तारी को दबिश दी। पुलिस ने गांव पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे खंगालकर घटना से जुड़े साक्ष्य भी जुटाए। एसीपी दादरी अजीत कुमार ने बताया कि हत्यारोपितों की तलाश में चार टीम गठित की गई है। जल्द बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया हुआ है।

ज्ञात हो कि सैथली गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में चाचा अजयपाल भाटी व उसके भतीजे दीपांशु की दीपावली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों की गोली से अजयपाल का आठ वर्षीय पोता समेत दो पड़ोसी सत्यपाल व राजीव भी घायल हो गए थे। घटना के बाद से हत्यारोपित फरार है। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर पुलिस हत्यारोपित प्रिंस भाटी, जितेंद्र, बोबी तोंगड़ व मनोज नागर चार के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है।

घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। दीपांशु की बड़ी बहन की शादी दो नवंबर व दीपांशु की शादी 26 नवंबर को तय थी। घर से दो अर्थी उठने के बाद परिवार की खुशियां मातम में बदल गई है। घर पर संवेदना व्यक्त करने वालों का ताता लगा हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिसबल बुधवार को भी तैनात रहा।