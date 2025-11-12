डिजिटल डेस्क, नोएडा। मेरठ और लखनऊ के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत 12 नवंबर (बुधवार) को वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से कर रहा है। इसमें शामिल लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम साल दर साल बढ़ रहा है। साइबर अपराधी अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। वेबिनार में विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में जानकारी देने के साथ ही इनसे बचने के तरीके भी बताएंगे। मेरठ में होने वाले वेबिनार में सद्भावना समिति और लखनऊ के कार्यक्रम में रजनी केयर फाउंडेशन सहयोग कर रही है।

कार्यक्रम के बारे में 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही हैं। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।